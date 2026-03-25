Najstarszy syn Małgorzaty Rozenek-Majdan jest uzdolniony artystycznie. Stanisław Rozenek jeszcze w Warszawie wykazywał zainteresowanie projektowaniem i krawiectwem, co przełożyło się na późniejszy wybór studiów modowych we Francji. - Jest to naprawdę bardzo duże osiągnięcie. Pracował cały rok, żeby to zrealizować i z wielką radością teraz jedziemy go przenieść - opowiadała w sierpniu 2025 roku gwiazda. Stanisław przeniósł się wówczas z uczelni w Lyonie, do Paryża. Teraz pokazał w mediach społecznościowych swój kolejny projekt.

Syn Małgorzaty Rozenek-Majdan pokazał najnowszy projekt. Tylko spójrzcie na tę kreację!

"Inspirowany bryłami lamp i rzeźbami Isamu Noguchiego, projekt 'Overdressed' jest trzecim z czterech projektów realizowanych na pierwszym roku studiów w Institut Français de la Mode" - poinformował w opublikowanym 25 marca wpisie Stanisław. Pod zdjęciem projektu syn gwiazdy opisał, jak dokładnie stworzył spektakularną kreację. "Polega on na stworzeniu struktury z fiszbin (w moim przypadku inspirowanej lampami Akari), a następnie pokryciu jej drapowaniem z satynowego materiału, który własnoręcznie malujemy" - dodał młody Rozenek. Efekty zobaczycie w naszej galerii:

W komentarzach internauci nie kryli zachwytu pracą 20-latka. "Brawo! Kolory top", "Ale olśniewająco!", "Te kolory..." - mogliśmy przeczytać pośród wpisów. Na pracę Stanisława zareagował nawet znany polski projektant Marcin Paprocki. Pod postem można zobaczyć jego komentarz - emotikonę braw.

Stanisław Rozenek rozwija karierę modową w Paryżu

Młody projektant regularnie dzieli się swoimi pomysłami w mediach społecznościowych. W styczniu pokazał jedną z pierwszych kreacji inspirowaną kurtką uniwersytecką i estetyką "amerykańskiego kiczu". Na początku marca zaprezentował natomiast projekt przygotowany na zajęcia, których tematem było "przesadne ubieranie". Stworzył białą, ażurową konstrukcję, stanowiącą centralny element stylizacji.

Jego mama aktywnie reaguje na publikacje syna i wspiera jego rozwój. Jednocześnie Rozenek-Majdan przyznała, że jego wyjazd za granicę był dla niej emocjonalnie trudny. - To jest bardzo trudne i każda kobieta, która się z tym syndromem opuszczonego gniazda musi mierzyć, wie, o czym mówię - wyznała w niedawnej rozmowie z tvn.pl.