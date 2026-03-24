Aneta Zając od lat cieszy się sympatią widzów. Największą rozpoznawalność przyniosła jej rola Marii Radosz w serialu "Pierwsza miłość", Choć media często interesują się jej życiem prywatnym, ona sama stara się chronić swoich bliskich. Szczególnie dba o prywatność synów - Roberta i Michała, których bardzo rzadko pokazuje w sieci. Teraz aktorka zrobiła wyjątek.

REKLAMA

Zobacz wideo Aneta Zając szczerze wyznaje: "Zawsze chronię swoich synów"

Aneta Zając świętuje 15. urodziny synów. Pokazała ich aktualne zdjęcie

Okazją były 15. urodziny bliźniaków, które aktorka postanowiła uczcić także w mediach społecznościowych. 24 marca Aneta Zając opublikowała dwa zdjęcia - jedno z czasów ich dzieciństwa oraz drugie, bardziej aktualne. Na aktualnym zdjęciu uchwycono ich dyskretny sposób - od tyłu, bez eksponowania wizerunku. Ujęciu towarzyszy wakacyjny klimat - chłopcy mają na sobie luźne, sportowe ubrania. Idą obok siebie chodnikiem w słoneczny dzień, wśród wysokich palm i nadmorskiej roślinności. Zwraca uwagę także to, jak bardzo wyrośli. Do fotografii dumna mama dołączyła krótki, ale pełen emocji opis. "Dziś ta dwójka świetnych ludzi kończy 15 lat!" - czytamy. Aktualne zdjęcie synów Anety Zając zobaczycie w naszej galerii:

Pod urodzinowym postem szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i życzeń od internautów. "Wszystkiego najlepszego dla chłopaków i oczywiście dla mamy", "Wszystkiego najlepszego dla ciebie super mamo i dla synów. Jak to możliwe, że te dzieci rosną takie duże?", "Wszystkiego dobrego dla chłopców!" - pisali pod postem.

Aneta Zając o tym, jak macierzyństwo zmieniło jej podejście do przygotowywania posiłków

W lutym 2025 roku Aneta Zając pojawiła się w programie "halo tu polsat", gdzie opowiedziała o zmianach, jakie zaszły w jej życiu po urodzeniu dzieci. Przyznała, że macierzyństwo wpłynęło na jej podejście do odżywiania oraz sposób przygotowywania posiłków. - Zmieniło się podejście do żywienia w ogóle, ale zmienił się też czas na przygotowywanie posiłków, to na pewno. Gdy chłopcy byli mali, poświęcałam dużo uwagi, aby starannie dobierać składniki ich posiłków. Potrafiłam na przykład pojechać po mięso takie, do zaprzyjaźnionej pani Wiesi. Ale zależało mi też na tym, aby moi synowie jedli jak najwięcej warzyw i owoców - powiedziała Aneta Zając.

Jak podkreśliła, wysiłek włożony w kształtowanie zdrowych nawyków przyniósł efekty, co dziś wyraźnie widać w codziennym życiu jej synów. - Udało się wyrobić u nich ten nawyk, do tego stopnia, że dzisiaj to dla nich zupełnie naturalne. Nie muszę ich namawiać, żeby coś zjedli. Jak na talerzu ląduje obiad z warzywami, to właśnie one znikają jako pierwsze - dodała zadowolona aktorka.