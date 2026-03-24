Marek Probosz to aktor doskonale znany widzom serialu "M jak miłość". Od wielu lat swoje życie prowadzi w Stanach Zjednoczonych. Aktor już pod koniec lat 80. zdecydował się na wyjazd za ocean i osiedlił się w Los Angeles, gdzie z powodzeniem rozwijał karierę. Nie tylko pojawiał się na ekranie, jako m.in. jako Roman Polański w filmie "Helter Skelter", ale również spełniał się jako wykładowca aktorstwa na renomowanym UCLA. Dziś jego życie zawodowe to połączenie pracy twórczej i akademickiej. Mało kto wie, że aktor doczekał się syna. Dziś Vincent jest prawdziwą gwiazdą.

REKLAMA

Zobacz wideo Miko porównuje ceny w USA i w Polsce. Ubolewa nad wizytą u tego specjalisty

Niektórzy mogą się kłócić, że talent to cecha, która przechodzi z pokolenia na pokolenie. Tak stało się w przypadku syna Marka Probosza, Vincenta Probosza. Młody mężczyzna coraz śmielej zaznacza swoją obecność w amerykańskim show-biznesie. Co ciekawe, Vincent rozwija się głównie w modelingu i branży reklamowej. Na dodatek jego twarz można zobaczyć na billboardach w całych Stanach Zjednoczonych. Warto wspomnieć, że syn aktora współpracował z takimi markami jak Nike czy EPTM Clothing, a także pojawiał się w teledyskach i produkcjach telewizyjnych, w tym w serialu "Physical". Wszystko wskazuje na to, że czuje się świetnie przed karierą. Jego tata w rozmowie z portalem ShowNews wyznał jednak, że Vincent kompletnie nie myśli o karierze aktorskiej.

Choć wielu mogłoby się spodziewać, że Vincent pójdzie w ślady ojca, ma on jednak zupełnie inny plan na siebie. Pasją syna aktora jest sport, a konkretnie piłka nożna, której poświęca coraz więcej czasu. "Vincent nie ma w głowie aktorstwa. On robi karierę w piłce nożnej. Jest trenerem świetnego klubu Beach FC, który wygrywa rozgrywki ligowe i zakwalifikował się do mistrzowskich turniejów o tytuł Ameryki U17-18. Założył też Akademię Piłkarską ProCarthy" - opowiadał Marek Probosz we wspomnianym wywiadzie.