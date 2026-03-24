Agustin Egurrola postanowił zrobić sobie przerwę od zawodowych obowiązków i wybrał się z rodziną na egzotyczne wakacje. Na Bahamy poleciał nie tylko z żoną Dianą i ich kilkuletnim synem Oscarem, ale również z 17-letnią córką Carmen z poprzedniej relacji. Choć na co dzień nie mieszkają razem, Agustin dba o relację z nastolatką. Wyjazd był dla nich okazją do wspólnego spędzenia czasu w rajskich okolicznościach przyrody. Co ciekawe, nie zabrakło nawet nietypowych atrakcji, jak pływanie w oceanie w towarzystwie... prosiaków.

Pływanie ze świnkami bardzo zaskoczyło Agustina i jego rodzinę. Wszyscy zapozowali do zdjęcia w towarzystwie zwierzęcia. "Naprawdę, słowo honoru, nie wiedziałem, że największą atrakcją turystyczną na Bahamach jest pływanie ze świnkami, nie surfing, nie skutery, nie nurkowanie, tylko te prosiaki! Na zdjęciu nasza ulubienica, nie odstępowała nas nawet na krok. Nie mamy wyjścia, trzeba ją zabrać do Polski, ale gdzie z nią pływać, przecież na basen jej nie zabiorę. Macie jakiś pomysł?" - napisał żartobliwie choreograf.

Najwięcej uwagi fanów przyciągnęła jednak jego córka Carmen. Na najnowszych zdjęciach prezentuje się jak zupełnie inna osoba niż dziewczynka, którą widzowie pamiętają sprzed lat. Dziś to już nastolatka, która coraz częściej wzbudza zachwyt internautów. Pod fotografiami nie brakuje porównań do jej mamy, Niny Tyrka. Co sądzicie, bardziej przypomina mamę czy tatę?

Nina Tyrka we wrześniu 2025 roku pojawiła się na jubileuszu "Tańca z gwiazdami". W wywiadzie z Plejadą wyznała, że jej córka, Carmen, poszła w ślady rodziców. 17-latka wręcz kocha tańczyć. "Ona zawsze czuła flow do tańca. Od małego tańczyła hobbystycznie. Do dziś też chodzi do szkoły Agustina, więc robi to bardziej rekreacyjnie niż zawodowo, ale myślę, że to nie jest jej sposób na przyszłość. Natomiast jest fenomenalną młodą kobietą, bo ona już ma 17 lat" - zdradziła. "Nie sądziłam, ale macierzyństwo i bycie mamą nastolatki bardzo zmienia. To nie jest łatwe, bo jest wachlarz emocji taki, ale jest duma" - dodała.