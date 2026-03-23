Anna Dąbrówka jest starszą córką Natalii Kukulskiej i Michała Dąbrówki. 20-latka nosi imię po swojej babci i, tak samo jak ona, ma ogromny talent. Od najmłodszych lat wykazywała miłość do muzyki. Już jako 12-latka występowała w akademii musicalowej. Przez jakiś czas Anna kształciła się w Londynie. Teraz jednak trochę się pozmieniało. Co się stało?

Anna Dąbrówka podjęła decyzję. Nowe doniesienia na temat 20-letniej córki Natalii Kukulskiej

W ostatnim czasie sporo uwagi mediów przyciągnęła córka Natalii Kukulskiej, Anna Dąbrówka. 20-latka niedawno wróciła z Londynu do Warszawy i w rozmowie z Party opowiedziała o swoich planach. "Jestem teraz cały czas w Warszawie i skupiam się na nauce. Moim celem jest, żeby dowiedzieć się jak najwięcej, podszkolić się jak najlepiej i to jest główne skupienie" - podkreśliła.

Choć wielu mogło przypuszczać, że córka znanej wokalistki zaangażuje się muzykę rozrywkową, jej decyzja okazała się inna. Anna postawiła na śpiew operowy i intensywnie rozwija się w tym kierunku. "Aktualnie uczę się opery. Mam lekcje śpiewu operowego. Jest to coś, co mnie bardzo zaczęło interesować. Jest to bardzo przyjemne i chcę się jak najlepiej dokształcić w tym momencie w Warszawie" - wyznała. Spodziewaliście się?

Anna Dąbrówka wróciła do Polski. Skąd ta decyzja?

Powrót Anny Dąbrówki do Polski może nieźle zaskoczyć. Wydawać by się mogło, że Londyn to dobre miejsce na naukę. Po czasie 20-latka stwierdziła jednak, że musi wybrać inną ścieżkę. Wszystko przez jej przekonania. "Stwierdziłam po prostu, że to jednak nie jest ten świat, w którym chciałabym kontynuować naukę. Opera była blisko mojemu sercu. Nawet zanim wyjechałam, to już trochę zaczęłam się jej uczyć. I jednak moje serce zawsze do niej szło. Chciałam się w tym kierunku bardziej podszkolić" - skwitowała.

