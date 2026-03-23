Anna Dąbrówka jest starszą córką Natalii Kukulskiej i Michała Dąbrówki. 20-latka nosi imię po swojej babci i, tak samo jak ona, ma ogromny talent. Od najmłodszych lat wykazywała miłość do muzyki. Już jako 12-latka występowała w akademii musicalowej. Przez jakiś czas Anna kształciła się w Londynie. Teraz jednak trochę się pozmieniało. Co się stało?
W ostatnim czasie sporo uwagi mediów przyciągnęła córka Natalii Kukulskiej, Anna Dąbrówka. 20-latka niedawno wróciła z Londynu do Warszawy i w rozmowie z Party opowiedziała o swoich planach. "Jestem teraz cały czas w Warszawie i skupiam się na nauce. Moim celem jest, żeby dowiedzieć się jak najwięcej, podszkolić się jak najlepiej i to jest główne skupienie" - podkreśliła.
Choć wielu mogło przypuszczać, że córka znanej wokalistki zaangażuje się muzykę rozrywkową, jej decyzja okazała się inna. Anna postawiła na śpiew operowy i intensywnie rozwija się w tym kierunku. "Aktualnie uczę się opery. Mam lekcje śpiewu operowego. Jest to coś, co mnie bardzo zaczęło interesować. Jest to bardzo przyjemne i chcę się jak najlepiej dokształcić w tym momencie w Warszawie" - wyznała. Spodziewaliście się?
Powrót Anny Dąbrówki do Polski może nieźle zaskoczyć. Wydawać by się mogło, że Londyn to dobre miejsce na naukę. Po czasie 20-latka stwierdziła jednak, że musi wybrać inną ścieżkę. Wszystko przez jej przekonania. "Stwierdziłam po prostu, że to jednak nie jest ten świat, w którym chciałabym kontynuować naukę. Opera była blisko mojemu sercu. Nawet zanim wyjechałam, to już trochę zaczęłam się jej uczyć. I jednak moje serce zawsze do niej szło. Chciałam się w tym kierunku bardziej podszkolić" - skwitowała.
