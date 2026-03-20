Zamieszanie wokół rozstania Michała Wiśniewskiego z jego piątą żoną ponownie skierowało uwagę mediów na nietypowe życie rodzinne muzyka. W kontekście rozbudowanej, patchworkowej rodziny Eska przypomniała archiwalną wypowiedź jego najstarszego syna Xaviera Wiśniewskiego. 23-latek już wcześniej odnosił się do zainteresowania opinii publicznej relacjami w rodzinie. Pokazywał dystans i nie wzbraniał się od komentarzy.

REKLAMA

Xavier Wiśniewski wprost o patchoworkowej rodzinie. Sam się w tym pogubił?

Podczas jednego z wywiadów z Radiem Eska Xavier wypowiedział się na temat patchworkowej rodziny. Przypomnijmy, że jego tata ma szóstkę dzieci z trzema kobietami. Najstarszy syn przyznał, że szczególnie rozbawiają go nagłówki próbujące wyjaśnić zawiłe powiązania między członkami jego rodziny. "Zawsze uwielbiam te nagłówki, gdzie o naszej rodzinie pisze się jak o jakimś związku matematycznym. Druga żona z dzieckiem z tego małżeństwa, które coś tam... Wow. Na maturze bym się pogubił" - mówił z dystansem.

Dodał też, że on i jego bliscy podchodzą do medialnych komentarzy z dużym luzem. "Mamy do tego duży dystans. Uwielbiam też taki komentarz - 'Jakbym patrzył na stare zdjęcie budowlane, same pustaki'. Uwielbiam takie komentarze" - podkreślał. Co sądzicie?

Michał Wiśniewski ogłosił rozstanie. Powiedział to wprost

W marcu 2026 roku na profilu Wiśniewskiego pojawił się wymowny post. Wokalista od razu zaznaczył, że miał nadzieje, że nie będzie musiał czegoś takiego nagrywać. Następnie 53-latek opisał, w jakiej sytuacji obecnie znajduje się on i jego żona Pola Wiśniewska. - Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, zrobię to sam. To jest jedyny komentarz - poinformował. Piosenkarz zwrócił się również z apelem do wszystkich, którzy będą zabierać głos w tej sprawie. - Zdaję sobie sprawę, że to jest państwa praca i z tego żyjecie, żeby to komentować, i tak też będzie, ale bardzo gorąco was proszę - ze względu na dwójkę naszych dzieci - o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Trzymam za moją jeszcze żonę i za siebie kciuki, żebyśmy przez to przeszli jak najmniej poranieni - zakończył.

