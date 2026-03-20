Enrique Iglesias i Anna Kurnikowa są parą już od ponad dwóch dekad. Muzyk i była tenisistka, choć są znani na całym świecie, na co dzień dbają bardzo o swoją prywatność i rzadko dzielą się rodzinnymi kadrami w przestrzeni medialnej. W ostatnim czasie Iglesias zrobił jednak spory wyjątek. Opublikował właśnie zdjęcie, na którym możemy zobaczyć wszystkie dzieci pary.

REKLAMA

Gwiazdorska para jeszcze do niedawna wychowywała trójkę dzieci - bliźniaki Nicolasa i Lucy oraz córkę Mary. W grudniu 2025 roku ogłosili jednak, że powitali na świeci czwartą pociechę. Dotychczas nie poinformowali przy tym o jej imieniu oraz płci. Od tamtej pory Iglesias coraz chętniej zaczął publikować treści z całą rodziną w mediach społecznościowych. 19 marca na jego profilu pojawił się najnowszy post, na którym ponownie możemy zobaczyć czwórkę rodzeństwa. Dzieci pozują do zdjęcia, które robi im mama telefonem. Widzimy, że cała rodzina wybrała się w podróż jachtem, by wspólnie spędzić czas.

W komentarzach prędko zaroiło się od miłych wpisów internautów. "Najsłodsza rodzina na świecie!", "Boskie zdjęcie! Dużo miłości dla całej szóstki", "Nic nie jest ważniejsze niż rodzina! Szczęściarz z ciebie!" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów. Część obserwatorów Iglesiasa dopytała również o imię ich najmłodszego potomka.

Przypomnijmy, że zaledwie dwa dni wcześniej Iglesias pochwalił się także nagraniem z pięcioletnią córką Mary. Dziewczynka uczy na krótkim filmiku tatę układu tanecznego. "Scena jest gotowa" - czytamy. Choć nagranie bardzo rozczuliło internautów, wszyscy jednogłośnie stwierdzili też w komentarzach, że Mary jest małą kopią swojej mamy Anny - ma jasne, kręcone włosy i oczy podobne do tych byłej tenisistki. "Jaka matka, taka córka", "To miniwersja Anny", "Jest taka urocza", "Wygląda dokładnie jak jej mama" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów. Nagranie znajdziecie w artykule: "Enrique Iglesias pokazał światu córkę. Podobna do znanej mamy".

