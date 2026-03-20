Hubert Urbański jest jednym z najpopularniejszych polskich prezenterów. Choć dba o swoją prywatność, to wiadomo, że jest ojcem czterech córek - Danuty, Stefanii, Krystyny i Marianny. Wszystkie stronią raczej od blasku fleszy, lecz jedna z nich udziela się przy tym w mediach społecznościowych. Stąd wiadomo, że Krystyna jest cenioną artystką.

REKLAMA

Zobacz wideo Urbański wystąpi w "TzG"? Wtem powspominał Mołek

Córka Huberta Urbańskiego spełnia się w świecie sztuki. Chętnie pokazuje swoje prace

Krystyna Engelmayer-Urbańska jest drugą córką znanego prezentera z pierwszego małżeństwa z Urszulą Engelmayer. Obecnie 31-latka rzadko dzieli się wpisami dotyczącymi swojego prywatnego życia, jednak wiemy, że ukończyła studia graficzne i obecnie pracuje jako projektantka graficzna oraz ilustratorka. W mediach społecznościowych chętnie pokazuje swoje prace. Krystyna ma przy tym na koncie współprace m.in. z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszeniem Sztuka Nowa oraz Feminoteką. Jej plakat dla Centrum trafił nawet do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Artystka rzadko publikuje swoje zdjęcia, jednak zdarza jej się czasem udostępnić fotografie z najbliższymi - w tym ojcem, Hubertem Urbańskim. Sam prezenter również wrzucał w przeszłości kadry z córką, m.in. w 2019 roku, gdy wybrali się wspólnie do Budapesztu.

Tatuaże Huberta Urbańskiego są poświęcone jego córkom. Tak o nich mówił

Wielu widzów dostrzegło na przestrzeni lat, że Urbański ma na palcach dłoni wytatuowane litery. Każda z nich odpowiada właśnie imionom jego córek - M, K, S oraz D. Co ciekawe, przed laty w mediach zaczęły krążyć spekulacje, że produkcja "Milionerów" nie była zadowolona z faktu, iż gospodarz show posiada takie tatuaże, a podczas nagrywania odcinków miał je rzekomo ukrywać pod makijażem. Prezenter odniósł się do tych doniesień w rozmowie z Eską. - Nie przypominam sobie, żebyśmy mieli z tym problem. Ani stacja nie miała z tym problemu, ani producent. (...) Nikt tam nie robił z tego powodu problemów. W dzisiejszych czasach byłoby to bardzo dziwne, gdyby ktoś miał problem z tym, że ktoś ma tatuaż - skomentował wówczas Urbański.

