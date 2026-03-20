Agnieszka Pilaszewska doskonale zapadła w pamięci widzów jako Alina w serialu "Miodowe lata". Aktorka grała także w innych polskich produkcjach jak "Barwy szczęścia", "Na dobre i na złe" czy "O mnie się nie martw". Od lat można oglądać ją także na deskach teatrów. Pilaszewska i jej mąż, scenarzysta Maciej Maciejewski, w 1994 roku doczekali się córki. Kornelia, znana również jako Nela, także została aktorką. - Wydaje mi się, że są małe szanse, żeby dziecko wychowywane w takim domu jak nasz, poszło w inną stronę - komentowała wybór córki Pilaszewska w rozmowie z Plejadą.

REKLAMA

Zobacz wideo Ma jasne zdanie na ten temat

Kornelia Maciejewska zagrała w serialu wraz z mamą

Kornelia Maciejewska pokochała aktorstwo podobnie jak jej mama, a tajniki tego zawodu postanowiła zgłębiać za granicą. - Córka studiowała aktorstwo we Francji, a potem w Stanach i wróciła do domu. (...) Pomyślałam, że aktorstwo to piękny zawód, skoro taka wspaniała osoba, jak moja córka, chce się mu poświęcić. I doskonale ją rozumiałam - mówiła Agnieszka Pilaszewska we wspomnianym wywiadzie.

Maciejewska również chwaliła się swoim osiągnięciem w mediach społecznościowych. "Po wielu latach edukacji zakończyłam proces nauki i w czasie pandemii zostałam dyplomowaną aktorką ze specjalnością aktor dramatu z oceną celującą" - przekazała. Aktorka nie osiadła jednak na laurach i po powrocie do Polski podjęła decyzję o rozpoczęciu nauki w Warszawskiej Akademii Teatralnej.

Kornelia Maciejewska może pochwalić się już imponującą filmografią. Na koncie ma role w wielu polskich produkcjach jak "Przyjaciółki", "Komisarz Alex", "Polowanie na ćmy" czy "Ultraviolet". W 2025 roku dołączyła do obsady kontynuacji kultowego serialu "G|lina", który wrócił po 17 latach pod nazwą "Glina. Nowy rozdział". Maciejewska wciela się w nim w postać aspirantki Tamary Rudnik. Co ciekawe, w tej produkcji gra również jej mama. Pilaszewską można oglądać w roli patolożki Olgi Seifert. Za scenariusz odpowiada z kolei Maciej Maciejewski.

Kornelia MaciejewskaOtwórz galerię

Kornelia Maciejewska wyznaje, że do Akademii Teatralnej nie dostała się od razu

Kornelia Maciejewska w rozmowie z "Wysokimi Obcasami" wyznała, dlaczego podjęła decyzję o studiach za granicą. Jak tłumaczyła, nie chciała być oceniana w Polsce przez pryzmat znanych rodziców. - Chciałam sprawdzić, czy nadaje się do tego zawodu, ale bałam się, że podchodząc do egzaminów w Polsce, nigdy się tego nie dowiem i będę oceniana przez pryzmat swoich rodziców, w tym sensie, że będę miała łatwiej albo trudniej. Wolałam usłyszeć od kogoś, kto nie zna mojej historii, gdzie są moje słabe i mocne strony - opowiadała.

Maciejewska nie ukrywa, że życie w Paryżu w pewnym momencie stało się dla niej zbyt obciążające, również pod względem finansowym, dlatego zdecydowała się wrócić do kraju. - Powrót do Polski i zaczynanie wszystkiego od nowa, również okazało się trudne. Próbowałam dostać się do szkół aktorskich, ale nikt nie chciał mnie przyjąć. Do Akademii Teatralnej w Warszawie dostałam się za piątym podejściem - wyznała.

