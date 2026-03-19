Karolina Sawka spodziewa się dziecka. Pokazała kadry z ciążowej sesji

Karolina Sawka stawiała pierwsze kroki w branży filmowej już jako dziewięciolatka. W 2001 roku premierę miała ekranizacja "W pustyni i w puszczy", w której wcieliła się w postać Nel Rawlison. Sawka postanowiła związać swoją przyszłość z aktorstwem i w 2018 roku ukończyła łódzką szkołę filmową. Aktorka 11 marca gościła w "Pytaniu na śniadanie" w towarzystwie rodziców, gdzie zdradziła, że niebawem zostanie mamą.

REKLAMA

Zobacz wideo Zborowska o wychowywaniu córek. "Przed tym trzeba..."

Karolina Sawka spodziewa się dziecka. Ojciec aktorki zabrał głos. "Karolina zostaje mamą"

Wizytę w studiu "Pytania na śniadanie" skomentował krótko na Facebooku ojciec Karoliny, znany rysownik Henryk Sawka. "Poszliśmy do 'Pytania na śniadanie' mówić o sztuce i zdradziliśmy sekret. Nie powiedzieliśmy wszystkiego, co chcieliśmy, bo czas na antenie mija szybko. Ale chyba najważniejsze padło. Sztuka, Szczecin, konie - i wiadomość, której nie było w scenariuszu. Karolina zostaje mamą. A my dziadkami" - przekazał.

Karolina Sawka opublikowała nowy post. "Taki tam wtorek"

18 marca Karolina Sawka postanowiła podzielić się radosną nowiną również na Instagramie. Aktorka opublikowała serię zdjęć z sesji, na których widać jej zaokrąglony brzuch. "Taki tam wtorek" - podpisała post. W komentarzach od razu posypały się gratulacje. "Cudo" - napisała Julia Chatys, "Gratulacje!!! Powodzenia życzę, no i życzę pięknej podróży" - dodał Sebastian Cybulski, a Sylwia Juszczak zostawiła emotikonę serduszka.

