David Bowie stał się legendą muzyki jeszcze za życia. Jego życie prywatne wzbudzało spore zainteresowanie. Piosenkarz był dwukrotnie żonaty - najpierw z Mary Angelą Barnett, a także z Iman, z którą był aż do śmierci. Z pierwszą żoną doczekał się syna Duncana, a z drugą córki Alexandrii Zahry Jones. I to właśnie młodsza z pociech Bowiego przykuła uwagę - szczególnie polskich internautek. Rozchodzi się o jej ostatni wpis na Instagramie. To tam wspomniała o Polkach. Jasno podkreśliła, jakie ma o nich zdanie.

Córka Davida Bowiego zaskoczyła postem w mediach społecznościowych. Polki ruszyły do komentowania

Alexandria Zahra Jones, którą wielu zna również jako Lexi, od lat działa w mediach społecznościowych. To tam dzieli się zdjęciami z życia codziennego, a także przemyśleniami. Emocje, szczególnie wśród polskiej społeczności, wzbudził jednak jej najnowszy wpis na Instagramie. Córka Bowiego opublikowała dwie fotografie, a to, jak je podpisała, mówi wiele. "Polskie dziewczyny są gorące" - napisała. Pod postem od razu pojawiła się masa komentarzy - również od Polek. "Co za dzień na bycie Polką", "Och, daj spokój. Ty też jesteś piękna. Pozdrowienia z Polski", "To chyba oznacza, że powinnaś pojechać do Polski" - czytamy pod wpisem.

Córka Davida Bowiego zmagała się z problemami. Nie była przy ojcu, gdy ten zachorował

W jednym z nagrań, które na Instagramie opublikowała Lexi, wyjawiła, że od najmłodszych lat zmagała się z problemami natury psychicznej. Do terapeuty udała się jeszcze zanim skończyła dziesięć lat, gdy jej rodzice, a także nauczyciele zauważyli niepokojące zachowania. Jones doświadczyła stanów depresyjnych, miała trudności w nauce, jak również problemy z samooceną.

Gdy dowiedziała się, że ojciec zachorował, sięgnęła po alkohol i narkotyki. Rodzice postanowili zainterweniować i umieścili ją w ośrodkach, które miały jej pomóc. Ostatecznie mówiła, że wszędzie miała problem z izolacją, brakiem prywatności i restrykcjami. Następnie wysłano ją do szkoły z internatem, gdzie spędziła rok.

W czasie, gdy Lexi zmagała się z problemami, jej ojciec umierał. Przyznała, że gdy Bowie zmarł, nie było jej przy nim. "Gdy przeczytałam w prasie, że zmarł w otoczeniu całej rodziny, zrobiło mi się niedobrze. Tak, wszyscy tam byli – oprócz mnie" - przyznała. "Miałam ten luksus, że mogłam z nim porozmawiać dwa dni wcześniej, w jego urodziny. Powiedziałam mu, że go kocham, a on to odwzajemnił" - dodała. Muzyk zmarł 10 stycznia 2016 roku.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.