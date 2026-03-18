Kasia Sienkiewicz i Jacek Sienkiewicz to znane rodzeństwo, które założyło zespół Kwiat Jabłoni. Nie wszyscy wiedzą, że muzycy mają sławnego ojca. Jest nim Kuba Sienkiewicz, lider zespołu Elektryczne Gitary. Przez długi czas Kasia i Jacek unikali rozmów na jego temat. Dlaczego? W rozmowie z Katarzyną Nosowską w podcaście "Bliskoznaczni" rodzeństwo wyjaśniło, czym kierowali się, podejmując taką decyzję.

Kasia i Jacek z Kwiatu Jabłoni nie chcieli budować kariery na nazwisku ojca

- Na początku (...) chcieliśmy odciąć się od tego. Nie mówić ludziom, że tata to tata, ponieważ ogromnie łatwo jest przypiąć łatkę, że "tata pomógł", "tata załatwił" - zaczęła w rozmowie Kasia Sienkiewicz. - Nawet jak byliśmy pytani w radiach, to mówiliśmy, że nie wiemy, o co chodzi - dodała.

Rodzeństwo obawiało się również, że znane nazwisko odwróci uwagę od tego, co naprawdę istotne - od ich muzyki. - Podejrzewaliśmy, że jeśli od tego zaczniemy, to będzie pierwszy temat. Że gdzieś ominą temat naszej muzyki, tego, o co nam chodzi, jaki jest nasz przekaz i będzie to w kółko porównywane do tego, co robił tata. Lepsze czy gorsze. Więc stwierdziliśmy, że to nie ma sensu, więc przez pierwsze półtora roku istnienia zespołu w ogóle się do tego nie przyznawaliśmy - tłumaczyła.

Kwiat Jabłoni szczerze o relacjach poza sceną. "Jacek nie do końca może zrozumieć..."

Jakiś czas temu Kasia i Jacek udzielili obszernego wywiadu portalowi kobieta.pl. Podczas rozmowy opowiedzieli o tym, jak wyglądają ich relacje w domu. - To jest ta podstawowa różnica między nami. Jacek jest bardzo spokojny, a ja jestem dosyć ekspresyjna i myślę, że czasami tutaj ścierają się nasze charaktery, bo czasami Jacek nie do końca może zrozumieć moją ekspresję i chęć wyjaśnienia czegoś natychmiast - tłumaczyła wokalistka.

