Martyna Wojciechowska pokazała nastoletnią córkę. Ależ wyrosła!

Martyna Wojciechowska nie pokazuje 17-letniej Marysi w mediach społecznościowych, ale postanowiła zrobić wyjątek. Widać, jak córka dziennikarki wyrosła.
Martyna Wojciechowska to ceniona dziennikarka, która od lat zaskakuje nas historiami opowiadanymi w programie "Kobieta na krańcu świata". Podróżniczka może liczyć na wsparcie fanów, którzy chętnie obserwują ją w mediach społecznościowych. To tam można zobaczyć życie Wojciechowskiej zza kulis, choć od dłuższego czasu stroni ona od pokazywania córki - 17-letniej Marysi. Teraz zrobiła wyjątek, czym zaskoczyła fanów. Dziennikarka wyjawiła, dlaczego nie pokazuje wizerunku córki. 

Martyna Wojciechowska stroni od pokazywania córki. Teraz zrobiła wyjątek 

Martyna Wojciechowska ma jedną, biologiczną córkę - Marię, której doczekała się z Jerzym Błaszczykiem. Adoptowała również pociechy z Tanzanii - Kabulę, Tatu oraz dziewczynkę, której imienia nie poznaliśmy. Dziennikarka stroni jednak od pokazywania 17-letniej Marysi w mediach społecznościowych, choć wcześniej robiła to chętnie. Niedawno podzieliła się zdjęciem nastolatki, ale tak jak zwykle - nie pokazała jej wizerunku. Wybrały się razem do muzeum. "Bezcenne. Najlepszy czas z najlepszą osobą" - pisała w poście na Instagramie. 

W rozmowie z Plejadą Wojciechowska przyznała, dlaczego już nie zobaczymy Marysi na jej profilu na Instagramie. - Jest wiele rzeczy, których nie robię, a je robiłam. Kiedyś na przykład publikowałam zdjęcia mojej córki, bo 15 czy 10 lat temu nie rozumieliśmy, do czego to może prowadzić, jakie są zagrożenia. Nie rozumieliśmy, w jaką stronę rozwinie się Internet i poszczególne platformy social-mediowe - zauważyła. - Dzisiaj bym tego absolutnie nie zrobiła. I sharenting, bo tak się nazywa dzielenie się zdjęciami dzieci w Internecie, jest czymś, co jest dla naszych dzieciaków po prostu złe - dodała

Martyna Wojciechowska wspólnie z córką podjęła decyzję, by nie pokazywać jej w sieci 

Jak przyznała podróżniczka, decyzję o niepokazywaniu córki w mediach podjęła z nią. Nastolatka nie chce być osobą publiczną. - Bardzo dużo o tym rozmawiałyśmy i bardzo wyraźnie to sobie powiedziałyśmy. Marysia absolutnie nie chce być osobą rozpoznawalną - mówiła. Zaznaczyła, że nie ma zamiaru łamać umowy z pociechą. - Być może kiedyś w związku z jej jakimiś osiągnięciami będzie się chciała dzielić jakąś treścią z grupą osób, którą sobie wybierze, ale teraz absolutnie nie. Nie robię tego i mamy taką umowę - wyjaśniła.

 

