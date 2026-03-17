Nicole Kidman i Keith Urban pobrali się w 2006 roku i w show-biznesie wielu uważało ich za wzór małżeństwa. Prawda okazała się być zgoła inna. Po niemal dwóch dekadach wspólnego życia doszło do rozwodu. Córki aktorki i muzyka na stałe mieszkają z mamą, choć Urban ma prawo do spędzania z nimi czasu co drugi weekend. Starsza z ich pociech, Sunday Rose, robi już karierę w modelingu. Nastolatka miała okazję udzielić ostatnio wywiadu, w którym wspomniała o mamie. Nie wspomniała jednak o muzyku, co miało go zaboleć. Tak zareagował na słowa Sunday Rose.

Zobacz wideo Zborowska tak wychowuje córki. "Przed tym trzeba dzieci chronić"

Keith Urban zaskoczony wywiadem córki. Nie krył rozczarowania

Sunday Rose, która wystąpiła już na pokazach mody znanych projektantów, udzieliła wywiadu "Elle Australia". Opowiedziała o tym, jakie ma podejście do show-biznesu. Podkreśliła również, jak ważna jest dla niej mama. Przyznała, że Nicole Kidman jest jej "największą inspiracją w życiu". - Moje mama jest niezwykle kreatywna. Zawsze odgrywała ważną rolę w moim życiu - zaznaczyła nastolatka. Nie powiedziała jednak nic o ojcu, co miało go zaboleć. Keith Urban został wspomniany w tekście jedynie jako tata Sunday.

Jak informuje źródło, które cytowane jest przez New Idea, muzyk był zaskoczony tym, że córka publicznie go pominęła. Urban miał być gotowy na trudne sytuacje po rozwodzie, ale tego się jednak nie spodziewał. - Był praktycznie odrętwiały. Mocno to w niego uderzyło - przekazało źródło.

Nicole Kidman i Keith Urban mogą pękać z dumy. Sunday Rose robi furorę w świecie mody

Sunday Rose ma dopiero 17 lat, a na koncie współpracę z Calvinem Kleinem, Omega czy Diorem. Zadebiutowała dwa lata temu na pokazie Miu Miu, czym przyciągnęła uwagę mediów. Na początku tego roku mogliśmy ją zobaczyć na wybiegu podczas Paris Fashion Week. To tam zaprezentowała się w stylizacji z kolekcji Diora Haute Couture Wiosna/Lato. Sunday pojawiłą się wówczas w krótkiej, skórzanej kurtkę, do której założyła szerokie jeansy typu cargo w szarym kolorze. Całość uzupełniło dopasowane obuwie - czarne botki, okulary przeciwsłoneczne i torebka saddle od Diora.

