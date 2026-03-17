Kayah to jedna z największych polskich gwiazd. Nie da się ukryć, że jej utwory, takie jak "Testosteron" czy "Supermenka" wielu zna na pamięć. Ponad dwie dekady temu artystka wyszła za reżysera Rinke Rooyensa. Małżeństwo nie przetrwało próby czasu i ostatecznie do rozwodu doszło w 2010 roku, choć para separację ogłosiła znacznie wcześniej. Kayah i producent doczekali się syna Rocha. 27-latek właśnie zaliczył swój debiut w telewizji. Tak dziś wygląda.

Syn Kayah w telewizji. Jak wygląda 27-letni Roch?

Kayah dopiero co zagościła w programie "Daję słowo - Maciej Orłoś". Gdy piosenkarka udzielała wywiadu w marcu 2026 roku, przygotowano dla niej niespodziankę. W pewnym momencie do studia przyszedł jej syn Roch. 27-latek zaskoczył mamę i wraz z nią udzielił wywiadu. Opowiedział nieco więcej o relacjach z rodzicielką. Zdradził, że Kayah bywała nadopiekuńcza. - Na miliardzie wiecznych pytań o wszystko. Mama musi wiedzieć wszystko, co się dzieje. Nie narzekam aż tak bardzo, przynajmniej staram się nie narzekać. Ja się staram na tym za dużo nie skupiać. Myślę, że ma to więcej plusów niż minusów. Dużo się działo, więc to było takie dorastanie trochę w chaosie. Wymagało tego, żebym trochę szybciej dorósł, ale ja też się przed tym wcale nie broniłem - powiedział Roch. Zastanawiacie się, jak teraz wygląda? Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Syn Kayah nie poszedł w jej ślady. Roch zajmuje się tym, co tata

Roch Rooyens nie jest zbyt aktywny w mediach społecznościowych. Co jakiś czas to jego tata opowiada o nim w różnych wywiadach. W rozmowie z "Vivą!" w 2022 roku Rinke wyznał, że jego syn jest "kreatywny i wrażliwy". Przypomnijmy, że Roch pracuje w firmie ojca "Rochstar", gdzie zajmuje się produkcją telewizyjną. - Ja w empatii znajduję bardzo dużo spełnienia. Kocham otaczać się ludźmi, którzy mają podobnie. Widzę w tym sens i Roch również, z czego jestem dumny. Te wartości przyswajał również dzięki mamie Kasi, która całe życie opiekowała się Rochem - tak mówił o synu Rinke Rooyens. ZOBACZ TEŻ: Szklana antresola i zachwycający widok zza okna. Tak wygląda dom Kayah we Włoszech