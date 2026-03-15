15 marca w Wielkiej Brytanii obchodzony jest Dzień Matki. Do grona gwiazd, które postanowiły złożyć bliskim osobom życzenia z okazji tego święta, dołączył właśnie Brooklyn Beckham. Najstarszy syn Victorii i Davida Beckhamów nie zdecydował jednak zwrócić się do własnej mamy. Jak wiadomo, ich relacje wciąż mają pozostawać napięte.

Zobacz wideo Jakie relacje ma Sara James z mamą? "Nic przed nią nie ukrywam, ufa mi"

Brooklyn Beckham zaskoczył postem z okazji Dnia Matki. "Kocham cię bardzo"

Jak się okazało, Brooklyn zdecydował dedykować wpis na InstaStories swojej teściowej, Claudii Heffner Peltz. "Wszystkiego najlepszego dla najlepszej teściowej. Kocham cię bardzo i mam nadzieję, że miałaś niesamowity dzień" - napisał w mediach społecznościowych młody Beckham i opublikował do tego wspólne zdjęcie ze swoją żoną Nicolą Peltz oraz właśnie jej mamą.

Jak wiadomo, Brooklyn ma mieć wciąż zablokowanych swoich rodziców w social mediach. W ciągu ostatnich kilku miesięcy ich relacje mocno się pogorszyły, a 27-latek miał w pełni odciąć się od rodziny. Więcej pisaliśmy o tym m.in. w artykule: "Brooklyn Beckham przerwał milczenie. Wyjawia prawdę o relacji z rodzicami". Złożenie życzeń teściowej w tak wyjątkowym dniu raczej nie wpływie do tego pozytywnie na jego kontakt z mamą.

Victoria i David Beckham złożyli życzenia urodzinowe Brooklynowi. Tak miał zareagować

Co ważne, zaledwie 4 marca Brooklyn obchodził swoje 27. urodziny. Ku zdziwieniu wielu osób, zarówno Victoria, jak i David Beckham postanowili złożyć w mediach społecznościowych życzenia synowi. Brooklyn oficjalnie jednak na nie nie odpowiedział. "Między nim a jego sławnymi rodzicami wciąż panuje cisza. (...) Brooklyn nadal ma zablokowanych rodziców w mediach społecznościowych, co oznacza, że prawdopodobnie nawet nie widział bezpośrednio ich wiadomości urodzinowych" - przekazał informator portalu TMZ. Młody Beckham nie odbiera prób kontaktu ze strony rodziny pozytywnie. "Uważa, że publiczne posty brzmią jak performens, co jest odczuciem, które on i Peltz mieli przez cały czas trwania rodzinnego konfliktu" - dodała osoba z otoczenia Beckhamów.

