15 marca w Wielkiej Brytanii obchodzony jest Dzień Matki. Do grona gwiazd, które postanowiły złożyć bliskim osobom życzenia z okazji tego święta, dołączył właśnie Brooklyn Beckham. Najstarszy syn Victorii i Davida Beckhamów nie zdecydował jednak zwrócić się do własnej mamy. Jak wiadomo, ich relacje wciąż mają pozostawać napięte.
Jak się okazało, Brooklyn zdecydował dedykować wpis na InstaStories swojej teściowej, Claudii Heffner Peltz. "Wszystkiego najlepszego dla najlepszej teściowej. Kocham cię bardzo i mam nadzieję, że miałaś niesamowity dzień" - napisał w mediach społecznościowych młody Beckham i opublikował do tego wspólne zdjęcie ze swoją żoną Nicolą Peltz oraz właśnie jej mamą.
Jak wiadomo, Brooklyn ma mieć wciąż zablokowanych swoich rodziców w social mediach. W ciągu ostatnich kilku miesięcy ich relacje mocno się pogorszyły, a 27-latek miał w pełni odciąć się od rodziny. Więcej pisaliśmy o tym m.in. w artykule: "Brooklyn Beckham przerwał milczenie. Wyjawia prawdę o relacji z rodzicami". Złożenie życzeń teściowej w tak wyjątkowym dniu raczej nie wpływie do tego pozytywnie na jego kontakt z mamą.
Co ważne, zaledwie 4 marca Brooklyn obchodził swoje 27. urodziny. Ku zdziwieniu wielu osób, zarówno Victoria, jak i David Beckham postanowili złożyć w mediach społecznościowych życzenia synowi. Brooklyn oficjalnie jednak na nie nie odpowiedział. "Między nim a jego sławnymi rodzicami wciąż panuje cisza. (...) Brooklyn nadal ma zablokowanych rodziców w mediach społecznościowych, co oznacza, że prawdopodobnie nawet nie widział bezpośrednio ich wiadomości urodzinowych" - przekazał informator portalu TMZ. Młody Beckham nie odbiera prób kontaktu ze strony rodziny pozytywnie. "Uważa, że publiczne posty brzmią jak performens, co jest odczuciem, które on i Peltz mieli przez cały czas trwania rodzinnego konfliktu" - dodała osoba z otoczenia Beckhamów.
Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!