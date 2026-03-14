Natalia Kukulska regularnie wraca w swoich mediach społecznościowych do wspomnień związanych z mamą. Anna Jantar zginęła w katastrofie lotniczej 14 marca 1980 roku. Samolot lecący z Nowego Jorku do Warszawy z wokalistką na pokładzie rozbił się przy podejściu do lądowania w pobliżu lotniska Okęcie. Wpis opublikowany przez Natalię Kukulską w rocznicę śmierci mamy niezwykle poruszył internautów.

Natalia Kukulska wspomina Annę Jantar. Tragedia, o której mówili wszyscy

W katastrofie samolotu Ił-62 "Mikołaj Kopernik" zginęło 87 osób, w tym 77 pasażerów. Wśród ofiar była Anna Jantar, wracająca z koncertów w Stanach Zjednoczonych. W Polsce czekała na nią rodzina, w tym czteroletnia Natalia Kukulska, która potem poszła śladami znanej mamy i rozwinęła muzyczną karierę. "Tyle chwil, przeszło już, może godzin, może lat… 46 lat" - zaczęła na Instagramie piosenkarka pod postem z fotografią mamy. "14 marca 1980 r. Dziękuję za pamięć o mamie" - uzupełniła we wpisie.

Pod postem Natalii Kukulskiej pojawiła się masa komentarzy od osób, które wciąż pamiętają tragedię sprzed lat. "Trudno w to uwierzyć, że to już 46 lat od momentu śmierci", "Pamiętam… Nadal śpiewa w mojej duszy", "Płakałam, jak był ten wypadek i nie chciałam wierzyć, a to już tyle lat" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.

Nie każdy wie, że w tej samej katastrofie, w której zginęła Jantar, życie straciła również żona Wojciecha Duryasza - Alicja Duryasz. Kobieta była wówczas szefową personelu pokładowego samolotu. Aktor dowiedział się o śmierci ukochanej, gdy przebywał w teatrze. - Miałem akurat próbę w teatrze, kiedy dowiedziałem się, że rozbił się samolot, na którego pokładzie była moja żona. Marek Kondrat był wtedy ze mną i zaproponował, że mnie podwiezie na lotnisko - wyznał po latach Duryasz. Żona aktora została pochowana z pozostałą częścią załogi na Powązkach Wojskowych w Warszawie.