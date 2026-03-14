Ewa Pacuła tworzyła zgrany duet z Przemysławem Saletą w latach 90. Doczekali się razem córki Nicole, która już jako dziecko miała problem z niewydolnością nerek. Pierwszy przeszczep przeszła w wieku 13 lat, a dawcą był jej tata. Dramatyczna walka o zdrowie była nagłośniona w mediach. Modelka wróciła do ciężkich chwil w ostatnim wydaniu pasma porannego TVP.

Modelka w rozmowie z prowadzącymi postanowiła wrócić do momentu, w którym odkryła, że jej córka jest chora. Siostra Pacuły, która pracuje w laboratorium, wykonała kontrolne badania siedmioletniej Nicole. Jej wyniki były przerażające. - Nicole miała takie wyniki, że ona powinna teoretycznie nie żyć - wspominała z trudem modelka. Ta informacja nie była zatajana przed córką - zarówno jej rodzice, jak i ona sama dowiedzieli się o niepokojących sygnałach w tym samym czasie. - Musiałyśmy zmierzyć się z tym, co na nas spadło. [...] Tego dnia osiwiałam, cały przód miałam siwy - tak Pacuła wspominała dzień, kiedy dowiedziała się o problemach córki, która wówczas czuła się normalnie i nie odczuwała żadnych dolegliwości.

- Ta pierwsza rozmowa była taka, że musiałam ją uspokoić, powiedzieć, że "będę cały czas, w każdym momencie przy tobie" - przekazała Pacuła, kiedy opowiadała o poważnej rozmowie z Nicole. Kolejne wieści od lekarzy starała się dozować, w trosce o dobro psychiczne córki. - To są najtrudniejsze rozmowy w życiu. [...] Ta choroba dziecka była najgorsza - powiedziała modelka.

Młoda Nicole wskutek brania leków bardzo się zmieniała, co nie umknęło uwadze otoczenia. Była oceniana z powodu wyglądu. - Dziecko, które ma chore nerki, bierze sterydy i nie wytwarza się mu hormon wzrostu, nie rośnie... To się uzewnętrznia, a ludzie potrafili pisać okropne komentarze - wspomniała Pacuła. Przytoczyła następnie kolejną trudną sytuację. - Kiedy był przeszczep nerki i tata Nicole wylądował w śpiączce, był na ostrym dyżurze... Musiałam ukrywać przed nią tę informację. [...] Czekałam aż jemu się poprawi, bo ona obwiniała by siebie - przytoczyła modelka.

Na koniec rozmowy Pacuła została zapytana o to, jak dziś funkcjonuje jej córka. - Jest po trzecim przeszczepie już i walczy. To najdzielniejsze dziecko na świecie - przekazała. Nicole Saleta ma obecnie 32 lata.