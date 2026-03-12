Dorota Chotecka i Radosław Pazura to jedna z popularnych par w show-biznesie. Zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w 2003 roku, lecz już wcześniej byli ze sobą związani przez wiele lat. Para doczekała się jednej córki - Klary, która urodziła się w 2007 roku. W styczniu 2026 roku nastolatka skończyła 19 lat. Nigdy jednak nie pojawiła się u boku rodziców na oficjalnych wydarzeniach. Znamy powód.

Dorota Chotecka i Radosław Pazura nie pokazują 19-letniej cóki. Wyszło na jaw, dlaczego

Choć córka aktorskiej pary jest już coraz starsza i bardziej świadoma życia w otoczeniu znanych rodziców, to jednak nie pojawia się na wydarzeniach branżowych. Dlaczego? Jak się okazuje, świat mediów i blasku fleszy w ogóle jej nie pociąga. - Tak, córka ma inne pasje i zainteresowania. Nie ciągnie jej do social mediów. Chroni swoją prywatność, a my szanujemy jej decyzję - wyjaśniła Chotecka w rozmowie z "Co za tydzień".

Przypomnijmy, że Dorota Chotecka córkę Klarę urodziła w wieku 42 lat. Jak podkreśliła, decyzja o macierzyństwie była w pełni świadoma i dobrze przemyślana. Do macierzyństwa podeszłam z dużym spokojem. Wiedziałam, że czeka mnie niezwykła, fantastyczna droga, czasami też wyboista. Wszystko zależy od tego, co jest dla nas tak naprawdę ważne. Ktoś wybiera rodzinę, ktoś inny karierę. (...) Dla mnie czas spędzany w domu z córką był fantastyczny - zdradziła aktorka.

Jak wyglądały początki relacji Doroty Choteckiej i Radosława Pazury? Oświadczał się cztery razy

Dorota Chotecka w rozmowie z programem "Co za tydzień" wróciła wspomnieniami do początków swojej relacji z Radosławem Pazurą. Przyznała, że choć dziś są szczęśliwym małżeństwem, droga do tego nie była prosta. Jak zdradziła, aktor oświadczał się jej kilkukrotnie. - Mój mąż mi się oświadczał chyba za cztery razy - ujawniła.

Ostatecznie na jej decyzję wpłynęły trudne doświadczenia życiowe, a dokładniej poważna sytuacja zdrowotna partnera. - Nie chcę o tym znów mówić, ale jednak całą sprawę odwrócił wypadek męża. Stanęłam na takiej granicy między życiem a śmiercią i odejściem człowieka, którego kocham. I przewartościowało się wszystko. Jedni dochodzą do tego z wiekiem, a innym ktoś z góry musi "przyłożyć" w łeb. Ja i mój mąż musieliśmy dostać po głowie, żeby zrozumieć pewne rzeczy. Dziś myślę sobie, że nieważne, w jaki sposób, ale ważne, że dotarło. Właśnie wtedy zrozumiałam, że moim priorytetem jest rodzina - podkreśliła.