Córka Jacka Osbourne'a i Aree Gearhart przyszła na świat kilka dni wcześniej przed ogłoszeniem tego faktu w mediach - 5 marca. W opublikowanym wpisie na Instagramie pokazano czarno-biały film, na którym noworodek spokojnie śpi na pościeli w kwiatowy wzór. Obok dziecka znajdował się pluszak, a także kartka z informacją o dacie narodzin oraz wadze. Jack Osbourne ujawnił też, że dziewczynka otrzymała imię po jego ojcu Ozzym.

Jack Osbourne został ojcem. Na świecie pojawiło się jego piąte dziecko. Dziewczynka otrzymała imię na cześć dziadka

Imię dziewczynki - Ozzy Matilda Osbourne - ma wyjątkowe znaczenie dla rodziny. Została nazwana na cześć swojego dziadka - legendarnego muzyka rockowego Ozzy'ego Osbourne'a, który zmarł w lipcu 2025 roku w wieku 76 lat. To drugie dziecko Jacka Osbourne’a i Aree Gearhart. Ich pierwsza córka, Maple Artemis, urodziła się w lipcu 2022 roku. Prezenter ma również trzy córki z poprzedniego małżeństwa z Lisą Stelly: Pearl Clementine, Andy Rose oraz Minnie Theodorę.

Wybór imienia dla dziewczynki szybko zwrócił uwagę internautów i wywołał wiele emocji wśród fanów rodziny Osbourne'ów. Wielu obserwatorów podkreślało, że nadanie dziecku imienia po legendarnym muzyku to piękny i symboliczny gest wobec zmarłego dziadka. "Tak, mamy kolejnego Ozzy'ego Osbourne'a! Świat znowu jest okej", "O mój Boże, błogosławieństwo! Moja córka ma na drugie imię Ozzy z oczywistych powodów. Gratulacje, Jack i Aree! Taki prezent!", "Serce mi się rozpływa. Kocham was i całą rodzinę" - pisali pod postem. Zdjęcie najmłodszej pociechy Jacka Osbourne'a zobaczycie w naszej galerii:

Informacja o narodzinach pojawiła się trzy miesiące po tym, jak Jack ujawnił w wywiadzie dla "The Sun on Sunday", że spodziewają się dziecka. - To wspaniałe. Jesteśmy bardzo podekscytowani. Było to w pewnym sensie zaplanowane, choć może trochę wcześniej, niż się spodziewaliśmy. Na pewno jednak było to coś, do czego chcieliśmy dążyć i jakoś się udało - niemal cudownie - powiedział wówczas.

Jack Osbourne powiedział Ozzy'emu o ciąży ukochanej przed jego śmiercią. "Coś uzdrawiającego"

Jack Osbourne zdradził wcześniej, że zdążył poinformować ojca o ciąży jego ukochanej jeszcze przed jego śmiercią. Jak przyznał, miało to dla niego szczególne znaczenie. - Myślę, że to częściowo zdrowe odwrócenie uwagi, a częściowo coś uzdrawiającego - w pewnym sensie zamykające pewien cykl, w dziwny sposób. Bardzo dużo energii, która wcześniej szła w stronę żałoby, przeniosło się w stronę większej nadziei - wyjaśnił. CZYTAJ TEŻ: Ozzy Osbourne przeczuwał własną śmierć podczas finałowego koncertu. Szokujące wyznanie znajomego.