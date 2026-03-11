Peretti o słowach księdza po śmierci syna. Była oburzona. "To był dla mnie..."

Sylwia Peretti w 2023 roku straciła syna Patryka wskutek tragicznego wypadku. W nocy z 14 na 15 lipca 24-latek prowadził samochód w Krakowie, gdy stracił nad nim kontrolę i uderzył w betonowy murek. W aucie znajdowało się jeszcze trzech jego znajomych, którzy także zginęli. Wykazano, że kierowca był pod wpływem alkoholu. Po tym dramacie mama Patryka natychmiastowo zniknęła z show-biznesu, przechodząc żałobę. W marcu 2026 roku postanowiła udzielić wywiadu, w którym nie brakuje bolesnych wspomnień.

Sylwia Peretti nie zapomni tej rozmowy z księdzem. To pytanie zabolało

Celebrytka jeszcze niedawno bywała na cmentarzu niemal codziennie. Teraz pojawia się tam co dwa dni. Zmianę przyniosła rozmowa z duchownym, którą Peretti przytoczyła Kozaczkowi. - Mam takiego księdza w Zabawie koło Tarnowa. Jest pomnik stworzony przez niego dla ofiar wypadków samochodowych. Zrobiłam tam chłopakom serce, każdy ma swoją datę. On oczywiście w mediach o mnie usłyszał, odezwał się do mnie. Zaprosił mnie tam. Ksiądz Zbyszek zapytał, jak często pojawiam się na cmentarzu i jak często odwiedzałam syna w jego domu, kiedy żył? To po co do niego jeździsz teraz codziennie? A może on sobie tego nie życzy, żebyś ty codziennie tam była? - wspomniała Peretti.

Mama Patryka była mocno poruszona słowami księdza. Zmusiły ją do głębokiej refleksji. - To był taki moment, kiedy... To był taki policzek dla mnie. Wtedy się trochę zbulwersowałam, ale co jeśli faktycznie, on nie chce, żebym codziennie ja u niego była. To nie jest tak, że tam trzeba być. To nie jest obowiązek. Faktycznie ostatnio jestem co drugi dzień - uzupełniła.

Sylwia Peretti miała wyjątkową więź z synem. Jej tatuaż mówi wszystko

Po stracie syna Sylwia Peretti wycofała się z życia medialnego i rzadko pojawiała się na branżowych wydarzeniach. Jej profil na Instagramie wypełniły sporadyczne, czarno-białe wpisy poświęcone pamięci Patryka. W tej publikacji wspominaliśmy, że pokazała nowy tatuaż. Na palcu celebrytki pojawiła się data i godzina urodzin syna: "12.05.99 7:25".