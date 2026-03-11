Olga Frycz związała karierę na początku z filmami i serialami, ale od kilku lat znacznie bliższy jest jej świat Instagrama i utrzymywanie kontaktu z fanami online. Gwiazda z powodzeniem działa jako influencerka, a na jej profilu widzimy kulisy swojego życia prywatnego. Bycie mamą na pełen etat nie jest łatwym zadaniem. Szczególnie, kiedy w mieszkaniu urzęduje trójka dzieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Zapytaliśmy Bohosiewicz i Kosińskiego o Frycz

Olga Frycz z dziećmi na jednym kadrze. Wzruszające realia

Aktorka w środę wrzuciła do sieci nowe rodzinne kadry. Na zdjęciach pojawiła się cała jej trójka dzieci: Helena ze związku z Grzegorzem Sobieszkiem, Zofia z relacji z Łukaszem Nowakiem oraz najmłodszy Jan, którego powitała na świecie ze znanym tancerzem, Albertem Kosińskim. "Moje życie piękne" - napisała krótko Frycz. Te kilka kadrów wzruszyło fanów aktorki. "Wszystkiego najlepszego dla was. Siostry widać zakochane w braciszku, no i w Albercie", "Uroczo", "Normalna rodzina nie na pokaz", "No właśnie. Niby nic, a takie piękne. I o to chodzi!" - czytamy komentarze. Niektórzy zauważyli, że aktorka nieco się zmieniła. "Jak szybko maluch rośnie. Mama szczupleje w oczach, a z małego robi się śliczny bobasek" - napisał jeden z fanów.

To nie pierwszy kadr dotyczący życia rodzinnego u Frycz. Aktorka pokazywała wcześniej nowe ubranka dla Jana, wizytę z synem za kulisami "Tańca z gwiazdami" oraz ujęcia z porodówki. Widać, że macierzyństwo przynosi Frycz życiowe spełnienie.

Olga Frycz wkrótce przeniesie się do nowego domu. Tak pisała o tej zmianie

Gwiazda chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kolejnymi etapami budowy domu w Warszawie. Najpierw pokazała przygotowanie działki, a teraz opublikowała zdjęcia z placu budowy – widać na nich wytyczone granice terenu oraz pierwszą wylaną warstwę betonu. Mimo że inwestycja jest dopiero na początku, aktorka wyraźnie cieszy się z postępów.

– Kawał płyty powstał w Warszawie. Produkcja ścian startuje dziś. To ważny moment każdego naszego projektu! Jak dobrze, że ja nic nie muszę. O nic się nie muszę martwić. Wszystko przejął Mateusz, który jest genialnym wykonawcą. Ja mam zero stresu. Do moich obowiązków należy wybór koloru drzwi i okien, no i wykładanie hajsu – napisała aktorka.