Jarosław Bieniuk i Martyna Gliwińska od lat dbają o to, aby ich syn dorastał w atmosferze miłości i wsparcia. Choć ich związek jest już przeszłością, wciąż wspólnie troszczą się o dobro chłopca. 10 marca projektantka wnętrz podzieliła się w mediach społecznościowych wyjątkowym momentem z życia rodziny. Okazało się, że Kazik skończył właśnie sześć lat.

Syn Jarosława Bieniuka i Martyny Gliwińskiej ma urodziny. Kazik rośnie jak na drożdżach

Najmłodszy syn Jarosława Bieniuka rośnie bardzo szybko. Kazimierz przyszedł na świat 10 marca 2020 roku, a teraz świętuje szóste urodziny. Z tej okazji jego mama, Martyna Gliwińska opublikowała w sieci zdjęcie z chłopcem, a także skierowała w jego stronę wzruszające słowa. "Jesteś cudem. Kocham cię już sześć lat" - napisała na Instagramie.

Pod postem bardzo szybko pojawiło się wiele komentarzy od internautów. "Kazik jest zjawiskowy", "Wszystkiego, co najlepsze dla Kazika i dla dumnej mamy", "Już sześć lat, szok!? Pamiętam posty, jak się urodził" - czytamy. Aktualne zdjęcie chłopca zobaczycie w naszej galerii:

Obecnie zarówno Bieniuk, jak i Gliwińska układają swoje życie na nowo. Były piłkarz jest związany z Zuzanną Pactwą, natomiast projektantka wnętrz jest zaręczona, choć nie ujawnia publicznie tożsamości swojego partnera. Mimo zmian w życiu prywatnym oboje pozostają skupieni przede wszystkim na wychowaniu syna i jego szczęściu.

Syn Jarosława Bieniuka i Martyny Gliwińskiej w roli Toma Cruise'a. Nagranie z Kazikiem zachwyciło internautów

W 2025 roku Kazimierz zakończył kolejny etap w przedszkolu, a następnie dołączył do grupy starszaków. Z tej okazji jego mama podzieliła się w sieci krótkim filmikiem, pokazując, jak Kazik pozuje do kamery. W opisie nagrania projektantka wnętrz żartobliwie porównała syna do znanego hollywoodzkiego aktora Toma Cruise'a. "Ostatni dzień przedszkola. Kazio dziś idzie ostatni raz do grupy ślimaków... Teraz będzie 'starszakiem'... (a chwilę temu go urodziłam). Z tej okazji postanowił wystylizować się na Toma Cruise'a i uratować świat przed zagładą!" - napisała.

Na filmiku widać chłopca w beżowych bojówkach, granatowym swetrze i kurtce jeansowej. Całość uzupełniają okulary przeciwsłoneczne typu pilotki, które nadają stylizacji filmowego charakteru. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.