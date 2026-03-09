Powrót na stronę główną

Syn Emiliana Kamińskiego boi się o życie. Pokazał kamizelkę kuloodporną

Rodzina Emiliana Kamińskiego ma obawiać się o własne życie. Wszystko przez trudną sytuację, w której znalazł się Teatr Kamienica, założony przez zmarłego aktora.
Emilian Kamiński zmarł 26 grudnia 2022 roku po długiej chorobie. Choć aktor miał na koncie wiele kultowych ról, jednym z jego największych osiągnięć było założenie słynnego Teatru Kamienica. Po śmierci artysty jego prowadzeniem zajęła się żona i syn Kamińskiego - Justyna Sieńczyłło i Kajetan Kamiński. Jak się okazuje, najbliżsi zmarłego aktora zmagają się ze sporymi trudnościami.

Syn Emiliana Kamińskiego boi się o własne życie. "Już mi grozili"

Żona i syn Kamińskiego mają walczyć o funkcjonowanie teatru. Wszystko przez fakt, iż zmagają się m.in. z problemami z kwestią dzierżawienia części budynku oraz pogorszeniem się stanu technicznego kamienicy. Napięta sytuacja wokół teatru doprowadziła przy tym nawet do tego, że Sieńczyłło i Kamiński mieli otrzymywać groźby. Żona aktora wyznała, że dzieło jej męża dwukrotnie próbowano przy tym podpalić. Młody Kamiński nie kryje, że obawia się o własne życie. 

Już mi grozili. Jeśli ktoś podjedzie i mi strzeli w głowę to trudno, jeżeli strzeli w klatkę, to mam mniejsze szanse umrzeć. Od roku noszę ją na co dzień

- wyznał Kajetan w nowym wydaniu "Sprawie dla reportera", pokazując przed kamerami, że nosi kamizelkę kuloodporną. 

O to Emilian Kamiński poprosił żonę przed śmiercią. "Walczę jak szalona"

Justyna Sieńczyłło pojawiła się niedawno w podcaście "Bez Tabu", gdzie porozmawiała na temat zmarłego męża z Mariolą Bojarską-Ferenc. Podkreśliła, że aktor bardzo martwił się o funkcjonowanie teatru, gdy zaczął podupadać na zdrowiu. - Robił to, bo wiedział, że na nim opiera się Teatr Kamienica. I jeżeli jemu coś się stanie, to będzie fatalnie - opowiedziała żona Kamińskiego, odnosząc się do faktu, iż artysta miał często się badać. Niestety u aktora zdiagnozowano później nowotwór płuc. Jedna z ostatnich próśb męża do Sieńczyłło dotyczyła właśnie teatru. - Poprosił mnie i Kajetana, żebyśmy walczyli o Kamienicę. Tylko o to. I co ja mam zrobić? Walczę. Walczę jak szalona - powiedziała w podcaście kobieta. Więcej przeczytacie w artykule: "Justyna Sieńczyłło wyjawiła, o co mąż poprosił ją przed śmiercią. 'Tylko o to'".

