Anita Sokołowska, czyli gwiazda "Przyjaciółek", "Na dobre i na złe", "Jak poślubić milionera?" oraz "Testosteron", nie mówi za często o sferze prywatnej. Wiemy od dawna natomiast, że jest mamą - owocem nieformalnego związku Anity Sokołowskiej z reżyserem Bartoszem Frąckowiakiem jest syn Antoni. Chłopiec przygotował dla mamy szczególną niespodziankę na Dzień Kobiet. Stworzył wzruszający portret, który aktorka pokazała w sieci.

Zobacz wideo Zapytaliśmy Sokołowską o maturę

Anita Sokołowska i wyjątkowy Dzień Kobiet. Taki rysunek to skarb

"Dzień Kobiet. Szczęście" - napisała krótko gwiazda na InstaStories. Uwieczniła syna w trakcie przygotowywania czarno-białego portretu mamy. Wzorował się na archiwalnym zdjęciu Sokołowskiej. Trzeba przyznać, że Antoni ma talent i z pewnością znana mama jest z niego dumna. Ten wyjątkowy kadr znajdziecie w naszej galerii.

Przypomnijmy, co sama Sokołowska mówiła na temat macierzyństwa Plejadzie. Wspomniała przy okazji o "świecie fantazji". "Mogę powiedzieć, jaką chciałabym być mamą, bo czy to mi się udaje, to pewnie dopiero "Antoine" powie mi za kilka lat. Chociaż mówi mi: "Czy wiesz, że jesteś najlepszą mamą na świecie?". Ja odpowiadam: "Synku, to jest tak wielki komplement usłyszeć to od ciebie, bardzo ci dziękuję". Chciałabym być taką mamą, która balansuje pomiędzy tym obowiązkiem, że trzeba wychować, przypilnować młodego człowieka, żeby wyrósł na dobrego człowieka, bo to chyba jest jakimś takim moim podstawowym wyznacznikiem, a chęcią zapewnienia mu dostępu do świata fantazji" - wyznała aktorka.

Anita Sokołowska otrzymała od syna portret. Rozenek-Majdan ma inną tradycję

W Dzień Kobiet nie brakuje zdjęć upominków na Instagramie. Gwiazdy często pokazują, jak spędzają to wyjątkowe święto z najbliższymi. Anita Sokołowska stawia na rodzinny czas, podobnie jak Małgorzata Rozenek-Majdan. Gwiazda TVN zdradziła niedawno Plejadzie, że od lat otrzymuje bukiet tulipanów z okazji Dnia Kobiet. Tę tradycję zapoczątkował jej tata, a następnie zaczęła takie bukiety otrzymywać od synów oraz Radosława Majdana.