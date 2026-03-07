Małgorzata Potocka wiruje na parkiecie w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Jest najstarszą uczestniczką obecnej odsłony tanecznego show, ma 72 lata. Co ciekawe, aktorka może pochwalić się nienaganną kondycją. Nic dziwnego, skoro musi pokazać swoje umiejętności na parkiecie. Uwagę wszystkich zwrócił jej popisowy ruch, czyli szpagat. "To są ćwiczenia nie od wczoraj, nie od miesiąca, nie od tygodnia. To są ćwiczenia jogi, już nie powiem ile lat. Całe życie ćwiczyłam jogę i tak zostało. Człowiek wtedy jest po prostu fantastycznie rozciągnięty, nawet nie wie, kiedy umie zrobić szpagat" - wyznała w rozmowie z Pomponikiem. Potocka dodała, że jest jednak zawiedziona kondycją młodego pokolenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Pniewska bez ogródek o Rozenek. "Musiała być twarda"

Małgorzata Potocka szczerze o zachowaniu młodzieży. Nie może w to uwierzyć

Nie da się ukryć, że Małgorzata Potocka jest wysportowaną seniorką. Tego samego nie może powiedzieć o młodzieży. Jej zdaniem młode pokolenie rzadko uprawia sport. Aktorka uważa, że to wręcz "katastrofa". "Ja nie mogę tego w ogóle zrozumieć. Że tak powiem, za moich czasów (...) cały czas były obozy sportowe, cały czas był WF, cały czas wszyscy musieli ćwiczyć, to było ważne. Teraz wszyscy biorą zwolnienie od rodziców, bo nie wiadomo co. (...) To jest katastrofa tej epoki" - podkreśliła Pomponikowi. Potocka dodała, że wychowując swoje dzieci bardzo dbała o to, aby były aktywne fizycznie. Zgadzacie się z jej słowami?

Małgorzata Potocka o "Tańcu z gwiazdami". Skomentowała szokujące doniesienia

Przed startem nowego sezonu "Tańca z gwiazdami" pojawiły się plotki, że Małgorzata Potocka nie jest zadowolona z wyboru partnera tanecznego. W rozmowie z Pomponikiem od razu to wytłumaczyła. "To są wierutne kłamstwa i krętactwa. (...) Tak można o każdym powiedzieć" - podkreśliła. "Ja jestem bardzo zadowolona. Takie ploty, że Potocka nie lubi swojego partnera, że Potocka jest niezadowolona... Kto robi taką atmosferę wokół mnie? To jest po prostu skandal. Ja jestem chyba ze wszystkich najmniej narzekająca, najbardziej szczęśliwa i radosna" - skwitowała na koniec. ZOBACZ TEŻ: Małgorzata Potocka szczerze o umowie z "Tańcem z gwiazdami". Tego nie może robić