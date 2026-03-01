Chet Hanks jest synem Toma Hanksa i Rity Wilson. 35-latek aktywnie działa w show-biznesie oraz udziela się w mediach społecznościowych, gdzie śledzi go ponad 600 tys. osób. Jak poinformował w swoich najnowszych postach, przebywa on aktualnie w Medellín w Kolumbii. Syn gwiazdorskiej pary nie może przy tym wrócić do Stanów Zjednoczonych. Wystosował apel o pomoc.

REKLAMA

Zobacz wideo Meg Ryan tak lubi Toma Hanksa, że wciągnęła go do swojego debiutu reżyserskiego [Popkultura Extra]

Chet Hanks utknął w Kolumbii. Prosi o pomoc: Co mam teraz zrobić?

Młody Hanks wyjaśnił swoim fanom, że udał się z Portoryko do Medellín, by odwiedzić swoich znajomych. Niestety, jak się okazało, teraz nie może już wrócić do USA, gdyż niebawem skończy mu się ważność amerykańskiego paszportu. Podczas podróży korzystał z drugiego dokumentu - greckiego paszportu. - Podróżuję z greckim paszportem, bo mam podwójne obywatelstwo. Oczywiście są gorsze miejsca, w których można utknąć, ale ja dosłownie nie mam pojęcia co mam teraz zrobić i dokąd się udać - skomentował w opublikowanym na Instagramie nagraniu Chet.

Wyznał też, iż na lotnisku dowiedział się od pracownika, że jeśli chce wrócić do Stanów korzystając z greckiego dokumentu, powinien posiadać zieloną kartę. W sprawie tej musi jednak udać się do amerykańskiej ambasady, która znajduje się w Bogocie - godzinę lotu od Medellín. "Uwolnijcie mnie" - podpisał wymownie wspominany filmik Hanks, nie kryjąc, ze nie wie, jak ma rozwiązać tę sytuację.

Chet Hanks zmagała się z uzależnieniem od narkotyków. Za to jest wdzięczny rodzicom

Przypomnijmy, że Chet Hanks przez lata zmagał się z uzależnieniem od narkotyków. Już jako dorosły postanowił wziąć sprawę w swoje ręce. W wywiadzie z Drew Barrymore na początku 2025 roku opowiedział o tym, jak mimo trudności, przez całe życie mógł liczyć na wsparcie rodziców. - Byli ze mną na dobre i na złe i naprawdę jestem im wdzięczny za to, gdzie jestem - skomentował Hanks, odnosząc się do faktu, iż od kilku lat pozostaje już w trzeźwości. Więcej o jego historii przeczytacie w artykule: "Syn Toma Hanksa sięgnął dna, dziś przestrzega innych. W trzy dni schudł 12 kilogramów".

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990; Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880; Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068; Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.