Znana na całym świecie Cher doczekała się dwójki dzieci z dwóch związków: starszego Chaza Bono (którego ojcem był Sonny Bono) oraz młodszego Elijah Blue Allmana (którego ojcem był Gregg Allman). W ostatnich latach coraz głośniej zaczęto mówić o problemach, z którymi zmaga się młodszy syn gwiazdy. 27 lutego Elijah został zatrzymany przez policję.

Syn Cher aresztowany. Wiadomo, co się stało

W piątek 27 lutego policja w Concord w stanie New Hampshire poinformowała, że zatrzymano 49-letniego Elijah Blue Allmana, po tym, jak miał naruszać porządek na stołówce w prywatnej szkole St. Paul's School. Policja postawiła Elijah zarzuty nielegalnego wtargnięcia, grożenia innym osobom, zakłócenia porządku oraz dwukrotnej napaści. Mężczyzna został przesłuchany, po czym zwolniono go za poręczeniem osobistym. Sąd miał przy tym wyznaczyć termin rozprawy w tej sprawie.

Przypomnijmy, że w 2023 roku Cher wystąpiła o tymczasową kuratelę nad majątkiem młodszego syna. W dokumentach, które trafiły do sądu, wskazano na jego poważne problemy związane ze zdrowiem psychicznym oraz uzależnienie od substancji. "Wszelkie środki przekazane Elijahowi zostaną natychmiast wydane na narkotyki, co pozbawi Elijah środków na utrzymanie i narazi jego życie na ryzyko" - podkreślono we wniosku sądowym. Ostatecznie do przejęcia kurateli jednak nie doszło.

Elijah Blue Allman od lat ma zmagać się z uzależnieniem. Jego nowe zdjęcia zszokowały internautów

Cher ujawniła niegdyś, że Elijah pierwszy raz sięgnął po substancje psychoaktywne, gdy miał zaledwie 11 lat. Dorosły już mężczyzna sam mówił również o swoich problemach wielokrotnie w wywiadach. Fani nie kryli jednak zaskoczenia, gdy w maju 2025 roku opublikowano najnowsze zdjęcia 49-latka. Można było na nich zobaczyć Elijah, jak stoi pod jedną z restauracji w Hollywood. Miał na sobie podarte ubrania i według relacji dziennikarzy potykał się, idąc po ulicy. Internauci zwrócili też uwagę na opuchnięte kostki Blue Allmana oraz sztuczny paznokieć na jednym z palców. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Cher chciała objąć syna kuratelą. Niepokojące zdjęcia obiegły sieć".

