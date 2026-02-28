Patrycja Tuchlińska to partnerka przedsiębiorcy Józefa Wojciechowskiego. Para wychowuje w niezwykle kosztownych warunkach dwójkę dzieci - Augusta i Aurorę, co czasem widzimy na Instagramie modelki. W lutym uraczyła odbiorców kadrami z Tajlandii. Tuchlińska spędza czas w luksusie, ale w egzotycznym wydaniu. Widzimy przy okazji, czym zajmuje się jej syn.

Patrycja Tuchlińska pochwaliła się synem. Tak relaksują się w Tajlandii

Modelka konsekwentnie trzyma się zasady ograniczonego pokazywania życia prywatnego w sieci. Unika modnego wśród celebrytów sharentingu i tylko sporadycznie publikuje kadry z udziałem dzieci. Jeśli już to robi, dba o ich prywatność - wybiera ujęcia z daleka, od tyłu albo takie, na których twarze maluchów pozostają niewidoczne.

Tym razem zrobiła wyjątek i pochwaliła się uroczym kadrem z domowej aktywności ze swoim pięcioletnim synem Augustem. Na fotografii widać, jak mama i syn wspólnie oddają się kreatywnej zabawie - postawili na dekorowanie ceramicznych kubków przywiezionych z Tajlandii. Widać, że rodzina znajduje się w pięknej, tajskiej posiadłości z dostępem do uroków dżungli. Zdjęcia, o których mowa, zobaczycie w naszej galerii:

Oskar Wojciechowski jest spokrewniony z partnerem Tuchlińskiej? Musiał to sprostować

Niektórzy sądzili, że partner Klaudii Halejcio jest synem Józefa Wojciechowskiego. Okazuje się, że to tylko plotka. - Pana Józefa nigdy nie poznałem, ale na pewno serdecznie pozdrawiam, jest to totalnie zbieg nazwisk. Żeby było śmieszniej, to gdzieś ostatnio przeczytałem, że nazwał swojego najmłodszego syna Oskar - przekazał Żurnaliście Oskar Wojciechowski.

- Ta historia ma głębszy sens. W sumie zainspirowaliśmy się tą całą historią, którą media wytworzyły, że Oskar ma bardzo bogatego tatę, który jest wielkim deweloperem i stwierdziliśmy, że pójdziemy za tym. Faktycznie Oskar ma wspaniałego tatę, który zna się na rzeczy, na budowaniu i otworzyliśmy firmę i budujemy - dodała z kolei Halejcio. CZYTAJ TEŻ: Tak kiedyś wyglądał Józef Wojciechowski. Zaskakujące, jak się zmienił.