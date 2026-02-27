Aleksandra Domańska pokazała syna Ariela. Ależ wyrósł!

W 2021 roku Aleksandra Domańska doczekała się syna Ariela. Aktorka nie ujawniała w mediach zbyt wielu informacji na temat ojca dziecka. Wiadomo jednak, że mężczyzna jest Finem i rozstali się niedługo po porodzie. Domańska stara się chronić prywatność syna, który już wkrótce skończy pięć lat. Chociaż publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia Ariela, to zazwyczaj zasłania jego twarz emotikonami. Tak też było tym razem.

Aleksandra Domańska na nowych zdjęciach z synem. Tak wygląda Ariel

Aleksandra Domańska prężnie działa w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje aż 149 tys. użytkowników, z którymi jest w stałym kontakcie. To właśnie na tej platformie aktorka opublikowała kilka nowych zdjęć przedstawiających m.in. koncert wokalistki Raye oraz Kinotekę. Na dwóch kadrach widać syna Domańskiej, który z uśmiechem pozował do aparatu. Aktorka przysłoniła twarz pociechy ręką oraz emotikoną. Trzeba przyznać, że Ariel rośnie jak na drożdżach. "Zima była wspaniała, ale moje wewnętrzne podróże były jeszcze wspanialsze" - czytamy w opisie fotografii. Pod publikacją nie zabrakło komentarzy od internautów. "Wow", "Mega", "Wyglądasz przepięknie" - pisali. Po omawiane kadry zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Aleksandra Domańska w szczerym wyznaniu o macierzyństwie. "Jestem bardziej wyrozumiała"

Aleksandra Domańska otwarcie mówi o macierzyństwie. W wywiadzie dla "Glamour" wyjawiła, jak zmieniło się jej życie, odkąd została mamą. "Z jednej strony jestem bardziej wyrozumiała, bo staję oko w oko ze swoimi słabościami dzień w dzień. I już wiem, że nie jestem taką mamą, jaką sobie założyłam, że będę. To duża lekcja" - zaczęła. Wspomniała o relacjach z innymi ludźmi. "Z drugiej strony wiele zrozumiałam, przez to też jestem bardziej kategoryczna i łatwiej mi jest odcinać od siebie ludzi. Nareszcie zrozumiałam, że nie każda relacja musi trwać wiecznie, nawet z rodzicem. Dopiero stając się mamą, odnalazłam w sobie lwicę, która powiedziała 'dosyć" - skomentowała Aleksandra Domańska.