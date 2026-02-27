Syn Wersow nie dostanie tradycyjnego imienia. "Międzynarodowe i krótkie"

Wersow i Friz zostali rodzicami w 2023 roku. Córka pary otrzymała imię Maja. Na początku tego roku influencerzy zdradzili, że ich rodzina ponownie się powiększy. 16 lutego małżonkowie w specjalnym nagraniu ogłosili, że tym razem spodziewają się chłopca. Wersow w rozmowie z Kozaczkiem została zapytana o imię dla synka. Influencerka przyznała, że konkretna decyzja jeszcze nie zapadła, chociaż wie już, że nie będzie to raczej staropolskie imię.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeden moment był stresujący

Wersow wybiera dla dzieci międzynarodowe imiona. Tym się kieruje

W rozmowie z portalem Wersow przyznała, że cały czas trwają poszukiwania imienia dla syna. - Jeżeli macie państwo jakieś międzynarodowe, krótkie imię, to proszę podsyłać, ja chętnie przejrzę - powiedziała. - Jeszcze mamy trochę czasu, więc nie mam w sobie takiej presji, że muszę decydować już i to mi bardzo dużo ułatwia - dodała.

W tym samym wywiadzie Wersow potwierdziła, że ona i Friz nie planowali dawać dzieciom tradycyjnych, polskich imion. - Chcieliśmy, żeby nasze dzieci miały imiona, których nie trzeba zmieniać, jak się wyjeżdża za granicę. Maja jak jedzie za granicę - to jest Maja i tyle. (...) Chcieliśmy, żeby miała imię proste i międzynarodowe - dodała influencerka.

Andziaks wybrała nietypowe imię dla syna. Tak komentuje to Pola Wiśniewska

Na nadanie dzieciom zagranicznych imion zdecydowali się Andziaks i Luka. Córka pary influencerów to Charlotte, a jej młodszy brat został nazwany Franco. Andziaks wyjawiła imię syna w połowie lutego, a jej wybór wywołał spore poruszenie. O komentarz w sprawie poprosiliśmy Polę Wiśniewską. Wraz z Michałem również zdecydowali się na nadanie synom niecodziennych imion - starszego z nich nazwali Falco, a młodszego Noel.

Pola Wiśniewska w rozmowie z nami podkreśla, że wybór imienia dla dziecka jest bardzo osobistą decyzją rodziców. - Więc każde imię, które im się podoba, jest piękne i nie widzę powodów do komentowania czyichś wyborów - podkreśliła. Pola Wiśniewska przyznała również, że ona także mierzyła się z nieprzyjemnymi komentarzami na temat imion swoich dzieci. - Dziś myślę, że nie mogliśmy wybrać lepiej, ale wtedy mierzyliśmy się z publicznym osądem, więc jeszcze raz powtórzę, że jest to decyzja tylko i wyłącznie rodziców i nikt z nas nie powinien czuć się uprawniony do oceniania tak osobistych wyborów. Dajmy każdemu żyć po swojemu - zaapelowała.