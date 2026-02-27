Syn Wersow nie dostanie tradycyjnego imienia. "Międzynarodowe i krótkie"

Wersow i Friz zostali rodzicami w 2023 roku. Córka pary otrzymała imię Maja. Na początku tego roku influencerzy zdradzili, że ich rodzina ponownie się powiększy. 16 lutego małżonkowie w specjalnym nagraniu ogłosili, że tym razem spodziewają się chłopca. Wersow w rozmowie z Kozaczkiem została zapytana o imię dla synka. Influencerka przyznała, że konkretna decyzja jeszcze nie zapadła, chociaż wie już, że nie będzie to raczej staropolskie imię.
W rozmowie z portalem Wersow przyznała, że cały czas trwają poszukiwania imienia dla syna. - Jeżeli macie państwo jakieś międzynarodowe, krótkie imię, to proszę podsyłać, ja chętnie przejrzę - powiedziała. - Jeszcze mamy trochę czasu, więc nie mam w sobie takiej presji, że muszę decydować już i to mi bardzo dużo ułatwia - dodała.
W tym samym wywiadzie Wersow potwierdziła, że ona i Friz nie planowali dawać dzieciom tradycyjnych, polskich imion. - Chcieliśmy, żeby nasze dzieci miały imiona, których nie trzeba zmieniać, jak się wyjeżdża za granicę. Maja jak jedzie za granicę - to jest Maja i tyle. (...) Chcieliśmy, żeby miała imię proste i międzynarodowe - dodała influencerka.
Na nadanie dzieciom zagranicznych imion zdecydowali się Andziaks i Luka. Córka pary influencerów to Charlotte, a jej młodszy brat został nazwany Franco. Andziaks wyjawiła imię syna w połowie lutego, a jej wybór wywołał spore poruszenie. O komentarz w sprawie poprosiliśmy Polę Wiśniewską. Wraz z Michałem również zdecydowali się na nadanie synom niecodziennych imion - starszego z nich nazwali Falco, a młodszego Noel.
Pola Wiśniewska w rozmowie z nami podkreśla, że wybór imienia dla dziecka jest bardzo osobistą decyzją rodziców. - Więc każde imię, które im się podoba, jest piękne i nie widzę powodów do komentowania czyichś wyborów - podkreśliła. Pola Wiśniewska przyznała również, że ona także mierzyła się z nieprzyjemnymi komentarzami na temat imion swoich dzieci. - Dziś myślę, że nie mogliśmy wybrać lepiej, ale wtedy mierzyliśmy się z publicznym osądem, więc jeszcze raz powtórzę, że jest to decyzja tylko i wyłącznie rodziców i nikt z nas nie powinien czuć się uprawniony do oceniania tak osobistych wyborów. Dajmy każdemu żyć po swojemu - zaapelowała.