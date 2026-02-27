Brad Pitt i Angelina Jolie wychowywali wspólnie szóstkę dzieci - trójkę biologicznych oraz trzy adoptowane pociechy. Jak wiadomo, od głośnego rozstania pary zaczęły one tracić kontakt z ojcem i w dużej mierze opowiedziały się po stronie aktorki. Córka gwiazdorskiego duetu, Shiloh, zrezygnowała nawet z nazwiska Pitta. Teraz taką samą decyzję podjął jej starszy brat, Maddox.
Aktualnie syn aktorów ma figurować oficjalnie jako Maddox Jolie. Zmianę dostrzeżono niedawno, podczas wyświetlania napisów końcowych nowego filmu z udziałem jego matki - "Couture". 25-latek pracował na planie jako asystent reżysera, przez co jego nazwisko pojawiło się wśród wymienionych członków ekipy.
Odcięcie się od ojca przez Maddoxa nie dziwi opinii publicznej. - Brad praktycznie nie utrzymuje kontaktu z dorosłymi dziećmi. W ostatnich miesiącach jego zaangażowanie wobec młodszych dzieci jest też jeszcze bardziej ograniczone ze względu na zobowiązania zawodowe - przekazali informatorzy w rozmowie z "People". W związku z zerwaniem relacji z ojcem przez dzieci często przywoływane są także dotyczące przemocy, do jakiej miało dochodzić w rodzinie. Według doniesień Pitt miał znęcać się psychicznie i fizycznie nad Angeliną Jolie. W 2016 roku podczas lotu prywatnym odrzutowcem aktor miał również podnieść rękę właśnie na Maddoxa, który stanął w obronie Jolie, gdy ta kłóciła się z mężem.
12 lipca 2025 roku bliźniaki aktorskiej pary Knox i Vivienne świętowały 17. urodziny. Jak donosiły wówczas media, Pittowi bardzo zależało, by spotkać się z tej okazji z dziećmi. "Brad błaga o ostatnią szansę, aby znowu się z nimi spotkać i naprawić relacje, mimo że wie, że szanse na to, że zgodzą się spędzić z nim czas, są mizerne, delikatnie mówiąc" - przekazał wtedy "Daily Mail" informator. Jak się okazało, bliźniaki miały już inne plany.
Vivienne nie kryła od dłuższego czasu, że nie zależy jej na kontakcie z ojcem. Ona także przestała korzystać z jego nazwiska. Knox miał za to już inne plany na dzień urodzin i również nie zaprzątał sobie głowy spotkaniem z Pittem. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule: "Brad Pitt zignorowany przez własne dzieci. Angelina Jolie triumfuje".