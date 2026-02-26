Do niedawna Aleksandra Żak stroniła od mediów i rzadko pokazywała się publicznie. Obecnie córka Zygmunta Solorza pełni funkcję wiceprzewodniczącej rady nadzorczej Grupy Polsat Plus i współdecyduje o kierunku rozwoju jednego z największych prywatnych konglomeratów biznesowych w Polsce. Nie jest to zaskakujące, że rodzina Solorzów-Żaków zajęła siódmą pozycję na liście 100 Najbogatszych Polaków 2026 przygotowanej przez magazyn "Forbes", z majątkiem szacowanym na około 8,7 mld zł. Aleksandra Żak coraz wyraźniej umacnia swoją pozycję w świecie biznesu.
Aleksandra Żak, niedawno powołana na wiceprzewodniczącą rady nadzorczej Grupy Polsat Plus, zdecydowanie strzeże swojej prywatności. Nie prowadzi także profili w mediach społecznościowych. Mogłoby się wydawać, że długi czas żyła w cieniu braci: Tobiasa Solorza i Piotra Żaka. Teraz jednak robi się o niej głośno. Obecnie wraz z Tobiasem nadzoruje kluczowe spółki, w tym Cyfrowy Polsat, Polkomtel oraz Netię.
"Aleksandra Żak posiada szerokie doświadczenie w zakresie przywództwa i zarządzania w sektorach ochrony środowiska, mediów oraz organizacji non-profit. Studiowała w Wielkiej Brytanii, jest absolwentką psychologii na University of Warwick oraz magisterskich studiów z zakresu ochrony środowiska na University College London (UCL). W trakcie studiów rozwijała swoje zainteresowania obszarem związanym z odnawialnymi źródłami energii" - możemy przeczytać w magazynie "Forbes". Ponadto córka Zygmunta Solorza i Małgorzaty Żak pełni obecnie funkcję menedżerską jako członkini zarządu kluczowej organizacji non-profit w Stanach Zjednoczonych, którą sama założyła.
Na początku lat 90. Zygmunt Solorz uruchomił Telewizję Polsat, czyli pierwszą prywatną stację w Polsce. Nie da się ukryć, że zbudował fundament pod potężne imperium medialne. Później rozszerzył je o platformę satelitarną, operatora komórkowego i aktywa energetyczne, tworząc zintegrowaną grupę medialną. "Przez lata wykorzystywał giełdę do finansowania rozwoju, stopniowo porządkując portfel i wycofując wybrane spółki z rynku kapitałowego. Po wielomiesięcznym konflikcie o sukcesję zakończonym wyrokiem sądu w Liechtensteinie, od końca 2025 r. kluczowe aktywa grupy znajdują się pod współkontrolą dzieci Solorza - Tobiasa, Aleksandry i Piotra" - możemy przeczytać w magazynie "Forbes".