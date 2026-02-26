Do niedawna Aleksandra Żak stroniła od mediów i rzadko pokazywała się publicznie. Obecnie córka Zygmunta Solorza pełni funkcję wiceprzewodniczącej rady nadzorczej Grupy Polsat Plus i współdecyduje o kierunku rozwoju jednego z największych prywatnych konglomeratów biznesowych w Polsce. Nie jest to zaskakujące, że rodzina Solorzów-Żaków zajęła siódmą pozycję na liście 100 Najbogatszych Polaków 2026 przygotowanej przez magazyn "Forbes", z majątkiem szacowanym na około 8,7 mld zł. Aleksandra Żak coraz wyraźniej umacnia swoją pozycję w świecie biznesu.

Aleksandra Żak jest miliarderką. Córka Zygmunta Solorza ma na koncie wiele sukcesów

Aleksandra Żak, niedawno powołana na wiceprzewodniczącą rady nadzorczej Grupy Polsat Plus, zdecydowanie strzeże swojej prywatności. Nie prowadzi także profili w mediach społecznościowych. Mogłoby się wydawać, że długi czas żyła w cieniu braci: Tobiasa Solorza i Piotra Żaka. Teraz jednak robi się o niej głośno. Obecnie wraz z Tobiasem nadzoruje kluczowe spółki, w tym Cyfrowy Polsat, Polkomtel oraz Netię.

"Aleksandra Żak posiada szerokie doświadczenie w zakresie przywództwa i zarządzania w sektorach ochrony środowiska, mediów oraz organizacji non-profit. Studiowała w Wielkiej Brytanii, jest absolwentką psychologii na University of Warwick oraz magisterskich studiów z zakresu ochrony środowiska na University College London (UCL). W trakcie studiów rozwijała swoje zainteresowania obszarem związanym z odnawialnymi źródłami energii" - możemy przeczytać w magazynie "Forbes". Ponadto córka Zygmunta Solorza i Małgorzaty Żak pełni obecnie funkcję menedżerską jako członkini zarządu kluczowej organizacji non-profit w Stanach Zjednoczonych, którą sama założyła.

Zygmunt Solorz zbudował prawdziwe imperium. Tak opisał go "Forbes"

Na początku lat 90. Zygmunt Solorz uruchomił Telewizję Polsat, czyli pierwszą prywatną stację w Polsce. Nie da się ukryć, że zbudował fundament pod potężne imperium medialne. Później rozszerzył je o platformę satelitarną, operatora komórkowego i aktywa energetyczne, tworząc zintegrowaną grupę medialną. "Przez lata wykorzystywał giełdę do finansowania rozwoju, stopniowo porządkując portfel i wycofując wybrane spółki z rynku kapitałowego. Po wielomiesięcznym konflikcie o sukcesję zakończonym wyrokiem sądu w Liechtensteinie, od końca 2025 r. kluczowe aktywa grupy znajdują się pod współkontrolą dzieci Solorza - Tobiasa, Aleksandry i Piotra" - możemy przeczytać w magazynie "Forbes".