Dominika Kulczyk i Jan Lubomirski-Lanckoroński pobrali się w 2001 roku. Przez kilka następnych lat tworzyli zgrane małżeństwo. W 2011 roku zdecydowali się nawet na odnowienie przysięgi. Jednak dwa lata później ich związek się rozpadł. Po rozwodzie para dzieliła się opieką nad dwójką dzieci, Jeremim i Weroniką. Jeszcze do niedawna oboje starali się trzymać pociechy z dala od blasku fleszy. Obecnie młodzi dorośli towarzyszą rodzicom na ważnych wydarzeniach. Ostatnio pojawili się na balu w Szwajcarii.

Dzieci Dominiki Kulczyk i Jana Lubomirskiego na balu. Tak się prezentowali

Księżniczka Weronika ma obecnie 17 lat, a książę Jeremi - 21 lat. Ostatnio wybrali się na charytatywny bal w Bernie w Szwajcarii. Tego dnia córka Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego wybrała elegancką, długą suknię w różowym odcieniu. Jeremi postawił na klasyczny czarny garnitur. "Członkowie rodu Książąt Lubomirskich od wieków zostają rycerzami maltańskimi i wspierają Zakon. Księżniczka Weronika wraz z bratem, Księciem Jeremim, bawili się z kuzynami z rodów de Orleans Bourbon, de Bourbon de Deux Sicile i najbliższymi krewnymi z rodu Lubomirskich ze Szwajcarii" - czytamy w poście na Instagramie.

W sieci pojawiły się też nowe informacje na temat Jeremiego. "Jeremi Sebastian został również niedawno rycerzem Świętego Konstantyńskiego Zakonu Wojskowego Świętego Jerzego, który podobnie jak Lubomirscy zajmuje się działalnością charytatywną. Międzynarodowe więzi i współpraca z rodami królewskimi z tak wielu krajów dają możliwość jeszcze większej pomocy potrzebującym na świecie" - przekazano.

Jan Lubomirski-Lanckoroński szczerze o relacji z Dominiką Kulczyk. Powiedział to wprost

Jan Lubomirski-Lanckoroński i Dominika Kulczyk potrafią utrzymywać dobre kontakty. W 2025 roku rozmowie z Jastrząb Postem Lubomirski-Lanckoroński wyjawił, że relacje z byłą żoną układają się dobrze, głównie ze względu na dzieci, które są dla nich priorytetem. - Są bardzo dobre, wręcz przyjacielskie - stwierdził. Co ciekawe, Dominika Kulczyk ma również kontakt z obecną partnerką księcia. - Najgorsze jest to, że jak się spotkają, to często mnie obgadują. Więc to mogę akurat zaliczyć do negatywnych. Oczywiście żartuję, ale spotykamy się dosyć często, także ze względu na dzieci, które krążą pomiędzy naszymi domami - dodał. ZOBACZ TEŻ: Jan Lubomirski-Lanckoroński po rozwodzie z Dominiką Kulczyk znów się zakochał. Tak żyje jego najmłodsza córka