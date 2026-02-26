Weronika Książkiewicz rzadko zabiera głos na prywatne tematy. Gwiazda takich znanych produkcji jak "Piep*zyć Mickiewicza 2", "Planeta Singli", "Powrót do tamtych dni", "Furioza" oraz "Szczęścia chodzą parami" ostatnio zrobiła wyjątek i postanowiła podsumować podejście do macierzyństwa. Jest za tym, aby dawać dziecku przykład.
Aktorka doczekała się Borysa z Krzysztofem Latkiem, z którym od dawna nie jest w związku. Były partner gwiazdy zmarł w 2024 roku. Dziś Książkiewicz określa macierzyństwo jako "najtrudniejsze", co ją w życiu spotkało i ujawniła to w rozmowie z Plejadą. Wie, że dziecko potrafi naśladować wiele zachowań rodzica, dlatego trzeba dbać o to, aby dawać dobry przykład. Książkiewicz nie ukrywa, że jest bardzo przywiązana do syna.
- Najpiękniejsza w tym wszystkim jest dla mnie więź, jaka stworzyła się między mną a moim synem. To najbliższy mi człowiek na ziemi. Aż trudno opisać mi to słowami. Łączy nas niesamowita bliskość. Z jednej strony zdaję sobie sprawę z tego, że Borys jest moim przedłużeniem, z drugiej — wiem, że jest zupełnie innym niż ja człowiekiem i nie oczekuję od niego, że będzie taki jak ja - przekazała.
Wychowywanie małego syna i jednoczesne rozstanie z partnerem nie jest łatwe do pogodzenia. Aktorka przekonała się o tym na własnej skórze. - Wielokrotnie byłam nazywana w mediach "samotną matką", choć nigdy się nią nie czułam. Są kobiety, które urodziły dziecko, są zupełnie samotne i trafiają do domów samotnych matek. Zresztą kiedyś współpracowałam z takimi placówkami - przekazała. Na szczęście w opiece nad synem od początku mogła liczyć na rodzinę.
- Chciałam oddać innym to, co sama dostałam. Bo ja od samego początku byłam otoczona przez osoby, które pomagały mi zajmować się Borysem — pięć cioć, babcię, dziadka, prababcię, pradziadka. Zawsze mieszkaliśmy w ciepłym domu i mieliśmy za co żyć. Niezależnie od tego, co działo się w moim życiu, czułam się uprzywilejowana - dodała gwiazda.