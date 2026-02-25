Cezary i Edyta Pazurowie poznali się w 2007 roku. On był już wtedy znanym aktorem, ona - świeżo upieczoną maturzystką. Szybko rozkwitło między nimi uczucie, a dwa lata później stanęli na ślubnym kobiercu. Pazurowie doczekali się trójki wspólnych dzieci, a aktor ma również córkę z pierwszego małżeństwa, która jest zaledwie rok młodsza od Edyty. Żona aktora początkowo obawiała się, że to właśnie Anastazja może najbardziej sprzeciwiać się jej związkowi z Cezarym.

Edyta Pazura wspomina spotkanie z córką Cezarego. Była pełna obaw

W podcaście Małgorzaty Ohme Edyta Pazura wspomina, jak zareagowała na fakt, iż Cezary ma córkę w bardzo zbliżonym do niej wieku. - Ja się bałam, bo jak Czarek powiedział, że ma córkę, która jest nastolatką, ode mnie jest rok młodsza, pomyślałam: "O matko, ale będą jaja jak berety". No przecież ja ucieknę od razu - opowiada influencerka. - Byłam święcie przekonana, że z jej strony będą największe problemy. No weszła kolejna kobieta, jednak tatę miała przez jakiś czas tylko dla siebie, bo mieszkali we dwoje - dodała Edyta Pazura.

Żona Cezarego Pazury szybko przekonała się jednak, że córka jej męża niemal od razu ją zaakceptowała. - Podejrzewam, że jej było trudno, ale ona nie dawała po sobie tego poznać. Z jej strony miałam najmniej problemów. Ona mi taki dała komfort w tej miłości, w byciu razem z Czarkiem, że nie mogę złego słowa o niej powiedzieć. A bałam się bardzo. Myślałam: "O matko, to będzie armagedon, będę miała przejścia". Ale nie było tak - zaznacza.

Jakie relacje Edyta Pazura ma dziś z pasierbicą?

W dalszej części rozmowy z Małgorzatą Ohme Edyta Pazura zaznaczyła, że dziś ma z Anastazją bardzo dobre stosunki. Przyznała, że ich relacje mieszczą się gdzieś pośrodku pomiędzy byciem "kumpelkami" a "macochą i pasierbicą". - Nie mogę być jej macochą, bo ona miała macochę - to po pierwsze. Po drugie nie chciałabym być jej macochą - zaznaczyła. - Z jednej strony [relacje - przyp. red.] są kumpelskie i takie przyjacielskie, a z drugiej strony - np. jak ona poszła na zabieg, jak miała chore zatoki, to ja się martwiłam, jak o dzieciaka swojego - dodała Pazura. - Widzę, jak Czarek się o nią martwi i to gdzieś przechodzi na mnie. Mam takie wyobrażenie tego, że ona jest w tej czwórce, że ona jest w tej puli dzieci - podkreśliła.

Edyta Pazura wyjawiła również, że Anastazja ma bardzo dobry kontakt ze swoim rodzeństwem, szczególnie z 17-letnią Amelią, z która łączą ją wspólne pasje. - Zawsze starała się te relacje podtrzymywać. (...) Napisze "co tam?", czy mogą przyjść - bo ma też swojego narzeczonego - na obiad czy na kolację (...). Staramy się, żeby ta rodzina pełna - uzupełniła Pazura.