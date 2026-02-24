Dawid Woliński całe życie poświęcił modzie. Zna się na trendach i nowoczesnych krojach, a także ubiera wiele polskich sław. Często także podróżuje i zbiera inspiracje za granicą. Mało jednak mówi o sferze prywatnej, która również ciekawi jego fanów. Lata temu Woliński został ojcem Oliwii, żyjącej z dala od show-biznesu. Od dawna nie jest związany z jej matką. Co wiemy o córce projektanta?

Dawid Woliński wcześnie został ojcem. Z pomocą przyszli rodzice

Dawid Woliński został ojcem, kiedy miał 19 lat. Po latach wspomina, że był to czas pełen wyzwań i emocji. - Był stres, bo nie umiałem sobie tego wyobrazić mając 19 lat, ale dzisiaj widzę, że to nie jest ewenement. Wtedy był to ewenement, jak wiele rzeczy. Wsparcie rodziców dało mi poczucie bezpieczeństwa: jeśli nie my, to nasi rodzice będą wiedzieli, co zrobić, bo nas wychowywali. - opowiedział projektant w "Portrecie" na kanale WP Lifestyle. Rady rodziców były z pewnością pomocne na początku.

Michał Dziedzic zapytał Wolińskiego, czy ma dobry kontakt z dorosłą już córką. - Tak, ale teraz nie mieszka w Polsce. Ona też boryka się z jakimiś wyborami życiowymi i ewidentnie chce ich dokonać sama, więc tak czekam i patrzę, co się wydarzy - przekazał nieco tajemniczo. Woliński podkreślił też, że zależy mu na tym, by jego córka była niezależna.

Dawid Woliński tak wychwalał córkę. To artystyczna dusza

Okazuje się, że Oliwia ma po ojcu zamiłowanie do sztuki i wrażliwość, która w tej dziedzinie jest bardzo przydatna. W innym wywiadzie Woliński zdradził bowiem, że córka jest utalentowana artystycznie. - Oliwia zajmuje się swoją pasją, czyli tym, co kocha. Zawsze była niezależna. W stu procentach szanuję jej wybory. Zawsze ją wspierałem. Oliwia kocha garncarstwo. Formy, które tworzy, są bardzo nowoczesne. Mam kilka zdjęć prac, które robiła. Kocham ją za to, bo widzę, ile pasji i radości sprawia jej to zajęcie. Artystyczną iskierkę odziedziczyła po mnie - wyznał Jastrząb Post.