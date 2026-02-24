Iwona Cichosz-Yggeseth zyskała rozgłos w 2016 roku, gdy zdobyła tytuł Miss Świata Głuchych. Od tego czasu o tłumaczce polskiego języka migowego i aktorce mówi się coraz więcej. Wzięła udział w programie "Taniec z gwiazdami" i razem z Stefano Terrazzino dotarła aż do finału. Co więcej, Iwona występowała w serialu "Leśniczówka". Kobieta doczekała się dwójki dzieci. Właśnie przekazała informację, że spodziewa się trzeciej pociechy.

Iwona Cichosz jest w ciąży! Gwiazda "Leśniczówki" przekazała radosne wieści

Iwona Cichosz-Yggeseth od wielu lat mieszka w Norwegii wraz z mężem Trulsem oraz dwójką dzieci: sześcioletnim Antonim i czteroletnią Klarą. Aktorka już wkrótce powita na świecie swoje trzecie dziecko. Radosne wieści ogłosiła w uroczy sposób w mediach społecznościowych. Najpierw wrzuciła nagranie, na którym opisała swoją historię językiem migowym. Na profilu na Instagramie udostępniła też zdjęcia z wydarzenia w Warszawy, na których widać jej zaawansowaną ciążę. Pod publikacją pojawiło się mnóstwo gratulacji od obserwatorów. "To najpiękniejszy pomysł na przekazanie informacji o ciąży, jaki kiedykolwiek widziałem. Jesteś dzielną mamą!", "To wspaniałe, że wasza rodzina się powiększa. Dużo siły i uśmiechu!", "Gratulacje" - czytamy. My również gratulujemy!

Iwona Cichosz rodziła za granicą. Wspomniała o służbie zdrowia w Norwegii

Antoni, który jest pierwszym dzieckiem Iwony Cichosz, przyszedł na świat przez cesarskie cięcie. Jej drugi poród wyglądał zupełnie inaczej. Córka Klara urodziła się w Norwegii. "Po pierwszym porodzie z nieplanowanym cesarskim cięciem bardzo chciałam doświadczyć naturalnego porodu przy drugiej ciąży, czyli VBAC" - mówiła Iwona Cichosz na Instagramie w 2022 roku. Nie ukrywała, że była zachwycona pracą tamtejszych lekarzy.

"W szpitalu bardzo szybko i ciepło mnie przyjęli. Później akcja przyśpieszyła i wieczorem urodziłam Klarę. Przez cały czas miałam do dyspozycji dwóch tłumaczy języka migowego (...). Dlaczego dwóch? Zmieniali się co godzinę, by móc trochę odpocząć. Truls był odbiciem lustrzanym, czyli migał do mnie to, co tłumacz migał. Zrobiliśmy tak, bym czuła się komfortowo" - podkreślała wówczas. ZOBACZ TEŻ: Syn Iwony Cichosz cierpi na rzadką chorobę genetyczną. "To coś, co zmienia życie każdego rodzica"