Anita Lipnicka w 2002 roku rozpoczęła artystyczną współpracę z Johnem Porterem. Relacja pary z czasem przerodziła się w kilkunastoletni związek, który od początku wywoływał spore kontrowersje ze względu na 25-letnią różnicą wieku. Lipnicka i Porter doczekali się narodzin córki Poli w 2006 roku, która jest jedynym dzieckiem wokalistki. Rodzice Poli ostatecznie postanowili się rozstać, ale zachowali przyjacielskie stosunki i wspólnie zajęli się rodzicielstwem. Dwa lata temu Lipnicka informowała, że Poli udało się spełnić marzenie o zagranicznych studiach i dostała się na uczelnię w Amsterdamie. Przy okazji wspomniała, że w związku z wejściem córki w dorosłość targały nią sprzeczne emocje.
"Będę tęsknić, pewnie nie spać po nocach. Będę czuć bezmiar pustki i ogrom spełnienia. Będę radosna i smutna jednocześnie. Będę jak każda mama, która z dumą i niepokojem patrzy, jak jej dziecko rozkłada skrzydła do lotu" - napisała w mediach społecznościowych. Więcej zobaczysz tutaj. Co dziś słychać u Poli? Anita Lipnicka właśnie opublikowała zdjęcie córki.
Anita Lipnicka należy do tych gwiazd, które pilnie chronią swoją prywatność. Tym razem zrobiła jednak wyjątek i postanowiła złożyć w sieci urodzinowe życzenia swojej córce. Pola właśnie kończy 20 lat i dumna mama postanowiła pochwalić się jej zdjęciem. Lipnicka wspomniała także, że bardzo tęskni za córką, która na co dzień mieszka za granicą. Pola kształci się na uczelni w Amsterdamie na kierunku biznes międzynarodowy i administracja.
Moje światełko. Moja radość i duma. Panna Pola Porter kończy dzisiaj 20 lat! Niech ci gwiazdy sprzyjają, niech ci się drzewa kłaniają, niech ci los rozdaje tylko dobre karty. Kocham i tęsknię. Mama
- napisała Lipnicka. Przy okazji opublikowała zdjęcia córki, którą widzimy na ujęciu w czarnej sukience i w długich kręconych włosach. Jak sądzicie, do którego z rodziców podobna jest Pola?
W sekcji komentarzy posypały się słowa zachwytu nad urodą córki Anity Lipnickiej. Komentarz dodała także Kayah. "Piękna jak mamusia! Wszystkiego najlepszego dla was" - podkreśliła wokalistka. "Piękna dziewczyna. Wszystkiego najlepszego", "Wszystkiego najlepszego dla córki" - czytamy.