Anita Lipnicka w 2002 roku rozpoczęła artystyczną współpracę z Johnem Porterem. Relacja pary z czasem przerodziła się w kilkunastoletni związek, który od początku wywoływał spore kontrowersje ze względu na 25-letnią różnicą wieku. Lipnicka i Porter doczekali się narodzin córki Poli w 2006 roku, która jest jedynym dzieckiem wokalistki. Rodzice Poli ostatecznie postanowili się rozstać, ale zachowali przyjacielskie stosunki i wspólnie zajęli się rodzicielstwem. Dwa lata temu Lipnicka informowała, że Poli udało się spełnić marzenie o zagranicznych studiach i dostała się na uczelnię w Amsterdamie. Przy okazji wspomniała, że w związku z wejściem córki w dorosłość targały nią sprzeczne emocje.

"Będę tęsknić, pewnie nie spać po nocach. Będę czuć bezmiar pustki i ogrom spełnienia. Będę radosna i smutna jednocześnie. Będę jak każda mama, która z dumą i niepokojem patrzy, jak jej dziecko rozkłada skrzydła do lotu" - napisała w mediach społecznościowych. Więcej zobaczysz tutaj. Co dziś słychać u Poli? Anita Lipnicka właśnie opublikowała zdjęcie córki.

Anita Lipnicka złożyła urodzinowe życzenia córce. Pola kończy 20 lat

Anita Lipnicka należy do tych gwiazd, które pilnie chronią swoją prywatność. Tym razem zrobiła jednak wyjątek i postanowiła złożyć w sieci urodzinowe życzenia swojej córce. Pola właśnie kończy 20 lat i dumna mama postanowiła pochwalić się jej zdjęciem. Lipnicka wspomniała także, że bardzo tęskni za córką, która na co dzień mieszka za granicą. Pola kształci się na uczelni w Amsterdamie na kierunku biznes międzynarodowy i administracja.

Moje światełko. Moja radość i duma. Panna Pola Porter kończy dzisiaj 20 lat! Niech ci gwiazdy sprzyjają, niech ci się drzewa kłaniają, niech ci los rozdaje tylko dobre karty. Kocham i tęsknię. Mama

- napisała Lipnicka. Przy okazji opublikowała zdjęcia córki, którą widzimy na ujęciu w czarnej sukience i w długich kręconych włosach. Jak sądzicie, do którego z rodziców podobna jest Pola?

Kayah zachwycona urodą córki Anity Lipnickiej i Johna Portera. "Piękna"

W sekcji komentarzy posypały się słowa zachwytu nad urodą córki Anity Lipnickiej. Komentarz dodała także Kayah. "Piękna jak mamusia! Wszystkiego najlepszego dla was" - podkreśliła wokalistka. "Piękna dziewczyna. Wszystkiego najlepszego", "Wszystkiego najlepszego dla córki" - czytamy.