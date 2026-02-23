Agnieszka Włodarczyk od kilku lat jest żoną Roberta Karasia. Para wspólnie wychowuje syna – Milana, który ma już cztery i pół roku. Aktorka wraz z rodziną mieszka obecnie w Bahrajnie. Gwiazda niedawno odwiedziła Magdę Gessler. W programie słynnej restauratorki, który obejrzeliśmy na antenie TVN 22 lutego, opowiedziała między innymi o synu. Okazuje się, że ma już pomysł na karierę jedynaka.

Zobacz wideo Karaś o tym, jakim jest ojcem. Wtem wspomniał o Włodarczyk

Agnieszka Włodarczyk wysłała syna do przedszkola. "Nie uznawałam takich instytucji"

Agnieszka Włodarczyk wystąpiła ostatnio w programie "Magda gotuje Internet". Odcinek z jej udziałem wyemitowano w niedzielę 22 lutego. W rozmowie z restauratorką aktorka opowiedziała o swoim synu. Okazuje się, że Milan chodzi już do przedszkola i z dnia na dzień jest coraz bardziej samodzielny.

Już jest: mama idź, mama zostaw mnie, mama nie wchodź do pokoju. I to był pierwszy moment, w którym pomyślałam, to już czas na przedszkole

- opowiadała gwiazda. Włodarczyk przyznała, że długo odwlekała ten moment. - Ja do czwartego roku życia nie uznawałam takich instytucji. Takie pierwsze spotkanie, powiem szczerze, było dla mnie trochę stresujące. Taki moment, kiedy zostawiasz dziecko na pół dnia w przedszkolu no i tak trzeba zaufać kobietom, które się zajmują tym twoim dzieckiem - mówiła.

Agnieszka Włodarczyk o przyszłości syna. Wybrała już karierę dla Milana. "Zwykle dzieje się inaczej"

Aktorka zdradziła też, że razem z mężem myśleli już o przyszłości pociechy. Agnieszka Włodarczyk zdradziła, że ona i jej ukochany wymarzyli sobie, żeby Milan poszedł w ślady taty. Okazało się jednak, że chłopiec przejawia talent aktorski, który z pewnością odziedziczył po mamie.

- Bardzo chcieliśmy, żeby był sportowcem, ale jak to rodzice coś chcą, to zwykle dzieje się inaczej. I tak sobie myślę, że on bardziej w kierunku aktorskim. Chociaż ciężko to określić, bo on ma dopiero cztery i pół roku, więc jeszcze nie wiemy. Ale aktorem jest znakomitym, potrafi się rozpłakać w sekundę - zdradziła gwiazda. ZOBACZ TEŻ: Włodarczyk ucięła temat po pytaniu od Gessler. "Nie chcę o tym rozmawiać"