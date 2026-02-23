Joanna Opozda urodziła syna 22 lutego 2022 roku. Vincent Królikowski jest owocem relacji aktorki z Antonim Królikowskim, z którym od dawna nie jest. Od początku Opozda łączy karierę aktorską z wychowywaniem malucha, co jest wyzwaniem. Wiemy, że Vincent wspaniale się rozwija, o czym zresztą możemy przeczytać w poście z okazji jego urodzin.

REKLAMA

Zobacz wideo Zapytaliśmy Opozdę o pokazywanie dziecka w sieci

Joanna Opozda świętuje urodziny Vincenta. "Będę zawsze obok"

Aktorka tym razem postawiła na imprezę z motywami pochodzącymi z bajki "Bluey". Nie zabrakło piętrowego tortu i niebieskich dekoracji. Jej syn był z pewnością zachwycony taką estetyką. "Cztery lata. A ja mam wrażenie, że dopiero co trzymałam go pierwszy raz na rękach. To już cztery lata. Czwarte urodziny Vincenta były dokładnie takie, jakie powinny być – pełne śmiechu, biegania, tortu na policzkach i tej dziecięcej ekscytacji, której nie da się podrobić. Patrzę na niego i widzę, jak z malucha staje się małym człowiekiem z charakterem, wrażliwością i własnym zdaniem (czasem aż za bardzo)" - podsumowała Opozda na Instagramie.

Końcówka wpisu szczególnie wzrusza. "Jestem ogromnie wdzięczna za ludzi, którzy byli z nami tego dnia. Za przyjaźń, za obecność, za to, że tworzycie wokół mojego syna bezpieczny, ciepły świat. To dla mnie bezcenne. Vincent – dziękuję, że wybrałeś mnie na swoją mamę. Niech te kolejne lata będą jeszcze piękniejsze. A ja będę zawsze obok" - dodała aktorka.

Opozda świętuje urodziny synaOtwórz galerię

Joanna Opozda chroni twarz syna. Dlaczego?

Gwiazda kolejny raz pokazała się z Vincentem, którego twarz jest zasłonięta - jego mama dba o to, aby chronić dziecięcy wizerunek. Od zawsze publikuje kadry, zasłaniając syna na przykład sercem. Wyjaśniła, dlaczego tak robi nie tylko w rozmowie z nami, ale i na Instagramie, kiedy otrzymała przytyk ze strony internauty. "Chronię jego wizerunek, zasłaniając twarz - to moja świadoma decyzja. Nie oczekuję zrozumienia od osób, którym brakuje wyobraźni" - wyjaśniła aktorka. Część gwiazd postępuje podobnie, a część ujawnia twarze dzieci. Dawniej robiła tak Anna Lewandowska, ale obecnie pokazuje twarze córek.