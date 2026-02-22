Piotr Witwicki jest jednym z najpopularniejszych dziennikarzy Polsatu. Prezenter pojawia się również w Polsat News oraz Wydarzeniach 24, będąc twarzą stacji. Od 2024 roku jest mężem dziennikarki tej samej stacji Darii Wąsiewskiej. Małżonkowie podzielili się właśnie efektami sesji ciążowej.

Piotr Witwicki i Daria Wąsiewska spodziewają się dziecka. Pokazali kulisy sesji ciążowej

21 lutego na profilach Witwickiego i Wąsiewskiej pojawiły się kadry zza kulis sesji ciążowej pary. Możemy na nich zobaczyć przede wszystkim pozującą przed aparatem dziennikarkę. Na tę wyjątkową okazję postawiła na czarną, obcisłą suknię, która idealnie podkreśliła jej sylwetkę. Witwicki, który również pojawił się na kilku ujęciach z ukochaną, ubrał biały T-shirt i ciemne spodnie.

Para pozowała na białym tle, zarówno wygłupiając się, jak i zachowując powagę w zależności od koncepcji danego zdjęcia. Nie kryli szczęścia. Dotychczasowo Wąsiewska nie pokazywała na ekranie ciążowych krągłości. Będzie to pierwsze dziecko małżonków. Witwicki wychowuje już przy tym córkę z poprzedniego związku.

Gwiazdy w poruszający sposób przekazują informację o ciąży. Tak zrobili to Wersow i Friz

Przypomnijmy, że inną znaną parą, która niedawno poinformowała, że spodziewa się dziecka byli Weronika i Karol Wiśniewscy - znani w sieci jako Wersow i Friz. Influencerzy wychowują już razem niespełna trzyletnią córkę Maję. Tym razem na świat ma przyjść ich syn. Wieści o drugiej ciąży Weroniki przekazali 18 stycznia. Influencerka opublikowała wówczas poruszający filmik, na którym mogliśmy zobaczyć, jak pokazała m.in. zdjęcia z USG. "1+1=4" - podpisała przy tym emocjonalne nagranie.

Fani celebrytów nie mogą doczekać się, aż ich druga pociecha przyjdzie na świat. Pod wspominanym postem Wersow zaroiło się od komentarzy z gratulacjami. "Wow! Gratulacje", "Gratuluje, kochani", "Gratulacje! Życzę wam dużo szczęścia", "Ogromne gratulacje! Przed Wami jeden z najpiękniejszych rozdziałów w życiu" - pisali fani i obserwatorzy influencerów.