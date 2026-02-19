6 lutego Olga Frycz urodziła trzecie dziecko. Kilka dni później aktorka opublikowała w sieci zdjęcie z sali porodowej, na którym towarzyszyli jej zarówno nowo narodzony syn, jak i partner, Albert Kosiński. O tym, że spodziewa się dziecka, poinformowała w sierpniu 2025 roku. Wówczas zdradziła również, że wraz z partnerem oczekują syna i wybrali dla niego imię Jan. Teraz 39-latka pokazała, jak wygląda jej codzienność z noworodkiem.
19 lutego Olga Frycz opublikowała na Instagramie krótki film, w którym z przymrużeniem oka pokazała, jak teraz wygląda jej codzienność. Nagranie ma humorystyczny charakter i w lekki sposób oddaje realia pierwszych dni z noworodkiem. Aktorka podchodzi do umywalki w łazience, trzymając na rękach śpiącego synka. W pewnej chwili odkręca wodę i… w zasadzie na tym kończy się jej pielęgnacyjny rytuał. Jedną ręką, bardzo delikatnie, przemywa twarz wodą, nie odkładając dziecka nawet na moment. Po chwili opuszcza łazienkę z maleństwem wtulonym w ramię. "Moja nowa pielęgnacyjna rutyna" - podpisała filmik.
Pod nagraniem szybko pojawiła się lawina komentarzy. Fani, przyzwyczajeni do dystansu i poczucia humoru Frycz, podchwycili żartobliwy ton wideo. "Używam dokładnie tych samych kosmetyków aktualnie", "Jaki był pierwszy produkt użyty? Bo nie zdążyłam zapisać", "Kochana mamo, jesteś wielka", "Tak wygląda prawdziwe życie" - pisali rozbawieni internauci. Kadry z opublikowanego nagrania zobaczycie w naszej galerii:
Pod najnowszym wpisem Frycz nie zabrakło też ciepłych słów pod adresem malucha. "Jaki już duży", "Jaki on słodki", "Ale okruszek" - zachwycali się obserwatorzy. Warto przypomnieć, że Jan jest trzecim dzieckiem aktorki - wcześniej powitała na świecie dwie córki: Helenę w 2018 roku, oraz Zosię - w 2021 roku. CZYTAJ TEŻ: Olga Frycz ma bardzo oryginalną kuchnię. Całkowicie zrezygnowała z górnych szafek.