6 lutego Olga Frycz urodziła trzecie dziecko. Kilka dni później aktorka opublikowała w sieci zdjęcie z sali porodowej, na którym towarzyszyli jej zarówno nowo narodzony syn, jak i partner, Albert Kosiński. O tym, że spodziewa się dziecka, poinformowała w sierpniu 2025 roku. Wówczas zdradziła również, że wraz z partnerem oczekują syna i wybrali dla niego imię Jan. Teraz 39-latka pokazała, jak wygląda jej codzienność z noworodkiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Bohosiewicz i Kosiński o Frycz. Jest zazdrosna o narzeczonego?

Olga Frycz pokazała, jak wygląda jej życie z noworodkiem. Jej "nowa pielęgnacyjna rutyna" rozbawiła fanów

19 lutego Olga Frycz opublikowała na Instagramie krótki film, w którym z przymrużeniem oka pokazała, jak teraz wygląda jej codzienność. Nagranie ma humorystyczny charakter i w lekki sposób oddaje realia pierwszych dni z noworodkiem. Aktorka podchodzi do umywalki w łazience, trzymając na rękach śpiącego synka. W pewnej chwili odkręca wodę i… w zasadzie na tym kończy się jej pielęgnacyjny rytuał. Jedną ręką, bardzo delikatnie, przemywa twarz wodą, nie odkładając dziecka nawet na moment. Po chwili opuszcza łazienkę z maleństwem wtulonym w ramię. "Moja nowa pielęgnacyjna rutyna" - podpisała filmik.

Pod nagraniem szybko pojawiła się lawina komentarzy. Fani, przyzwyczajeni do dystansu i poczucia humoru Frycz, podchwycili żartobliwy ton wideo. "Używam dokładnie tych samych kosmetyków aktualnie", "Jaki był pierwszy produkt użyty? Bo nie zdążyłam zapisać", "Kochana mamo, jesteś wielka", "Tak wygląda prawdziwe życie" - pisali rozbawieni internauci. Kadry z opublikowanego nagrania zobaczycie w naszej galerii:

Olga Frycz pokazała, jak wygląda jej życie z noworodkiem. Jej Otwórz galerię

Olga Frycz pokazała nowo narodzonego syna. Fani zachwyceni małym Jasiem

Pod najnowszym wpisem Frycz nie zabrakło też ciepłych słów pod adresem malucha. "Jaki już duży", "Jaki on słodki", "Ale okruszek" - zachwycali się obserwatorzy. Warto przypomnieć, że Jan jest trzecim dzieckiem aktorki - wcześniej powitała na świecie dwie córki: Helenę w 2018 roku, oraz Zosię - w 2021 roku. CZYTAJ TEŻ: Olga Frycz ma bardzo oryginalną kuchnię. Całkowicie zrezygnowała z górnych szafek.