Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor są razem już ponad dwie dekady, choć małżeństwo zawarli w 2014 roku. Aktorka i dziennikarz doczekali się razem dwóch pociech - Janiny i Heleny. Córki nie pojawiają się jednak w mediach społecznościowych rodziców, którzy skrupulatnie dbali o to, by nie pokazywać ich wizerunku. Teraz starsza z nich robi karierę na scenie. 16-letnia Janina zagrała w musicalu, a na jego premierę przybyli rodzice i znana babcia, czyli Katarzyna Dowbor.

Tak dziś wygląda starsza córka Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora

Musical z udziałem Janiny Dowbor miał premierę 17 lutego na Scenie Mniejszej Teatru Capitol w Warszawie. Jak możemy przeczytać na stronie teatru, sztuka "opowiada historię przyjaźni rodzącej się w cieniu samotności, pięciu bohaterów staje twarzą w twarz z zagubieniem, presją społeczną i odnalezieniem się w realnej rzeczywistości będąc zupełnie offline. Bohaterowie funkcjonują jednocześnie w dwóch rzeczywistościach – realnej i cyfrowej zmagając się z współczesnymi problemami". Nastolatka mogła liczyć na wsparcie najbliższych. Na wydarzenie przybyli zarówno rodzice młodej aktorki, Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor, jak i jej babcia - Katarzyna Dowbor. Nie obyło się bez pamiątkowych fotografii, dzięki czemu wiemy, jak dziś wygląda 16-latka.

Zapytali Joannę Koroniewską o wymiary. Nie miała zamiaru tego ukrywać

Aktorka od lat promuje naturalność i chętnie pokazuje się w mediach społecznościowych bez makijażu i ułożonych włosów. To jednak sprawia, że wielu internautów decyduje się ją hejtować, wytykając Koroniewskiej, że wygląda na zaniedbaną. Celebrytka stara się nie przejmować tymi przytykami, choć zdarza się, że odpowiada na zaczepne komentarze. Koroniewska pozostaje w stałym kontakcie z obserwatorami. Ostatnio umożliwiła im zadawanie pytań.

Jeden z fanów postanowił zapytać aktorkę o jej wymiary, a ona postanowiła wprost odpowiedzieć. "Mam 171, choć Maciej Dowbor mówi, że sobie dodaje parę centymetrów... Jeśli chodzi o wagę, dawno się nie ważyłam, jakieś 55 kg. Chyba. Czasem więcej. Nie przywiązuję wagi do wagi, tylko do wydolności i tego, żeby czuć się w swoim ciele coraz lepiej i być coraz bardziej sprawną" - napisała na InstaStories.