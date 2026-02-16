Anna Lewandowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie zamieszcza treści związane ze sportem oraz lifestylem. Coraz częściej na jej profilu pojawiają się także zdjęcia i nagrania z córkami - Klarą i Laurą. Lewandowska nie kryje, że jest dumną mamą i chętnie chwali się ważnymi momentami z życia pociech. W najnowszym poście na Instagramie podzieliła się uroczym filmikiem z udziałem młodszej córki.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska odpowiada na podejrzenia o powiększenie ust. "Dostałam multum wiadomości"

Anna Lewandowska w poruszającym nagraniu z córką. "Nasze codzienne negocjacje"

15 lutego Lewandowska udostępniła w mediach społecznościowych nagranie, na którym możemy zobaczyć, jak odpoczywa w łóżku z młodszą z córek - Laurą. Pomiędzy mamą a dziewczynką wywiązała się przy tym dyskusja. "Negocjowały" one, która kocha tę drugą bardziej. Co ciekawe, zarówno Laura, jak i Anna mówiły do siebie nawzajem po angielsku. "Nasze codzienne negocjacje" - skwitowała filmik Lewandowska, zamieszczając serduszka. Nagranie wzruszyło internautki, które zamieściły pod nim wiele komentarzy.

"Jak słodko" - napisała Agata Rubik. "Takie momenty w macierzyństwie właśnie kocham" - dodała Anna Skura. "Wzruszające! Kochane są te Laurki", "Oooo sama słodycz. Cudownie się na was patrzy i na waszą relację mamy i córki", "Coś pięknego", "Najsłodsze momenty", "To jest miłość" - pisały także inne obserwatorki.

Anna Lewandowska ma wyjątkową więź z córkami. To im dedykowała ostatni tatuaż

Tuż przed świętami w grudniu 2025 roku Lewandowska postanowiła zrobić sobie nowy tatuaż. Jak wiadomo, trenerka ma już ich kilka, lecz tym razem zdecydowała się na wyjątkowy projekt - stworzony częściowo właśnie przez jej córki. Anna pochwaliła się wówczas, że na jej przedramieniu pojawiły się wytatuowane imiona pociech - Klary i Laury, które łączy urocze serduszko. Okazało się, że narysowały je same dziewczynki. "Gwiazdkowy prezent i serce namalowane przez moje dzieci" - wyjaśniła w mediach społecznościowych Lewandowska. Zdjęcie tatuażu znajdziecie w galerii w artykule: "Lewandowska zrobiła sobie nowy tatuaż. Piękny gest dla córek".