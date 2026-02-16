Anna Dereszowska od lat jest w szczęśliwym związku z fotografem Danielem Duniakiem. Para doczekała się dwóch synów: Maksymiliana i Aleksandra. Aktorka wychowuje również córkę z poprzedniego związku z Piotrem Grabowskim. 17-letnia Lena w ubiegłym roku wyjechała na wymianę międzynarodową. W najnowszym wywiadzie Dereszowska opowiedziała o tym, jak jej pociecha poradziła sobie za granicą.

Anna Dereszowska o wyjeździe córki. "Nie był to jej kraj"

W rozmowie ze Światem Gwiazd aktorka zdradziła, że córka wróciła już po czterech miesiącach. 17-latka zebrała mnóstwo doświadczeń, jednak sama Brazylia nie przypadła jej do gustu. "Nie był to jej kraj, nie był to jej wyjazd, niemniej zebrała mnóstwo fantastycznych doświadczeń. Okazuje się, że Polska jest naprawdę wspaniałym krajem, a ja tylu komplementów, ile na temat swojego macierzyństwa, bycia mamą, usłyszałam, to chyba przez całe życie nie usłyszałam" - opowiadała.

W tym samym wywiadzie Dereszowska zdradziła, że bardzo przeżywała rozstanie z córką. "Było mi ciężko. Rozstanie z dzieckiem zawsze, niezależnie od tego, w jakim jest wieku, jest trudne. A z nastolatką, z którą jako mama mam bardzo dobry kontakt, to było wyjątkowo trudne. Zresztą fakt, że wyjeżdżała na drugi koniec świata i gdyby cokolwiek się działo, to zanim dotrzemy do siebie, to chwilę zajmie, to było trudne" - mówiła.

Anna Dereszowska o doświadczeniach córki w Brazylii. Musiała zmierzyć się z licznymi ograniczeniami

Brazylia to kraj, w którym trzeba mieć się na baczności. Dereszowska zdradziła, że jej córka była w stosunkowo bezpiecznym miejscu, ale i tak musiała codziennie przestrzegać ściśle określonych reguł. "Miejsca, w które młodzież jest wysyłana, są bezpieczne, co skutkuje tym, że niestety nie mają takiej swobody, jaką młodzież ma w Polsce. Nie mogą jeździć komunikacją miejską, nie mogą za bardzo same spacerować nigdzie. Ta zmiana z nastolatki, która była bardzo, bardzo samodzielna tutaj w Polsce, na kogoś, kto jest uzależniony od transportu, chociażby przez host-rodziców do szkoły, to było bardzo trudne dla Leny" - mówiła w rozmowie ze Światem Gwiazd.