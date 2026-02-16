Patrycja Tuchlińska jest w szczęśliwym związku z Józefem Wojciechowskim. Ich relacja od początku wzbudzała kontrowersje. Wszystko przez sporą różnicę wieku - miliarder jest starszy o 48 lat od swojej partnerki. W 2021 roku zakochani doczekali się syna Augusta. Trzy lata później media obiegła informacja o tym, że ich rodzina znowu się powiększyła. Na świat przyszła córka pary, Aurora. Celebrytka czasami wrzuca do mediów społecznościowych kadry z pociechami. Tak też było tym razem.

Patrycja Tuchlińska pokazała nagranie z dziećmi. Tak wyglądają August i Aurora

15 lutego Patrycja Tuchlińska opublikowała na InstaStories kadry z wyjazdu. Warto wspomnieć, że profil celebrytki obserwuje prawie 63 tys. użytkowników. Na zamieszczonych zdjęciach oraz nagraniu widać palmy, ogromny basen oraz walentynkowe ozdoby. Celebrytka pokazała także swoje pociechy, które spacerowały w otoczeniu luksusowego otoczenia. Dzieci Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego miały na sobie bardzo podobne stylizacje z motywem niebieskiej kratki. Widać także, że bardzo wyrosły. Chcecie zobaczyć omawiane kadry z InstaStories celebrytki? Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć.

Patrycja Tuchlińska wyjawiła, jaki jest jej syn. "Uwielbia się przebierać za różne postacie"

Jakiś czas temu Patrycja Tuchlińska opublikowała w sieci zdjęcia, na których pozowała w eleganckiej sukni. W opisie kadrów nawiązała do swojego syna oraz jego pasji. "Ostatnim najbardziej trafionym prezentem dla dziewczynki była suknia księżniczki. August również uwielbia się przebierać za różne postacie. Stroje strażaków, superbohaterów zawsze są w centrum zainteresowania. Patrząc na te zdjęcia, wydaje mi się, że z tego się nie wyrasta. Kto jeszcze w tych kwestiach mocno czuje swoje wewnętrzne dziecko?" - pisała ukochana miliardera w mediach społecznościowych. Pod publikacją nie zabrakło uszczypliwych komentarzy. "Taka piękna dziewczyna marnuje młode życie" - napisał jeden z internautów. "Znam dziewczyny, które szybciej założyły rodzinę" - odparła.