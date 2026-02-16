Ethan Hawke i Uma Thurman pobrali się w 1998 roku i doczekali razem dwójki dzieci - Mayi oraz Levona. Ostatecznie ich małżeństwo nie przetrwało i zakończyło w 2005 roku. Dziś ich córka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek młodego pokolenia, a wszystko dzięki roli Robin Buckley w "Stranger Things". Aktorski duet miał niedawno okazję do świętowania. Maya wyszła za mąż!

Córka Ethana Hawke'a i Umy Thurman poślubiła piosenkarza

Choć przez wielu Maya Hawke postrzegana jest nadal jako córka Ethana Hawke'a i Umy Thurman, dla młodszego pokolenia to Robin ze "Stranger Things", która od czasu wzięcia udziału w serialu, stała się globalną gwiazdą. Aktorka zdecydowała się wyjść za mąż za Christiana Lee Hutsona, z którym związana jest od 2023 roku. Ceremonia ślubna odbyła się 14 lutego w Nowym Jorku. Na wydarzeniu nie zabrakło popularnych rodziców i brata panny młodej, a także znajomych z planu. Na ślub przybyli m.in. Finn Wolfhard, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Charlie Heaton, Natalia Dyer, a także Joe Keery.

Maya Hawke postawiła tego wyjątkowego dnia na klasycznie białą suknię z odkrytymi ramionami i falbanami u dołu. Panna młoda zarzuciła na siebie puchaty płaszcz zimowy. Pan młody pojawił się w klasycznie skrojonym, czarnym smokingu. Uma Thurman brylowała na ślubie córki w jasnoniebieskiej kreacji i dopasowanych do niej butach, a Ethan Hawke zdecydował się na elegancki garnitur w czarnym kolorze.

Ethan Hakwe to znany aktor. Został przyćmiony przez córkę

W programie "Today" Ethan Hawke opowiadał o nominacji do Złotego Globu za film "Blue Moon". Prowadzący format postanowili przypomnieć anegdotę z niedawnego wywiadu. Córka aktora wspominała, jak niegdyś ktoś zaczepił ich podczas spaceru. - Przepraszam, dziś nie robię żadnych zdjęć - powiedział wówczas Ethan Hawke. Z pewnością nie spodziewał się odpowiedzi, którą usłyszał. - Nie wiem, kim pan jest. Chciałem porozmawiać z Robin - powiedział fan, nawiązując do postaci, którą gra Maya Hakwe w "Stranger Things". - To było jedno z najbardziej niesamowitych uczuć, jakich kiedykolwiek doświadczyłem - przyznał aktor.