Córka Gwyneth Paltrow majstrowała przy twarzy w wieku 18 lat. "Czas się przyznać"

Apple Martin to córka aktorki Gwyneth Paltrow i wokalisty Chrisa Martina. 21-latka nie zamierza stronić od mediów i już rozkręca swoją karierę w show-biznesie. W 2023 roku wystąpiła na pokazie Chanel podczas Paris Fashion Week. Później zaprezentowała się także podczas Balu Debiutantek. 12 lutego na oficjalnym kanale "Vogue'a" ukazało się nagranie z Apple Martin, która pokazała przed kamerą swoją codzienną rutynę związaną z pielęgnacją skóry. Otworzyła się także na temat zabiegów medycyny estetycznej.

Apple Martin bez ogródek opowiedziała o zabiegach. "Czas się przyznać"

Apple Martin przyznała na nagraniu, że w wieku 18 lat zdecydowała się na zabieg powiększenia ust. - Czas się przyznać. Raz zrobiłam sobie wypełniacz ust. Myślę, że zrobiłam to, gdy miałam 18 lat. (...) Wszyscy zawsze myślą, że mam wielkie wypełnienie w ustach, ale teraz ja po prostu często robię miny i nakładam konturówkę - mówiła. Córka Gwyneth Paltrow zaznaczyła, że obecnie najbardziej zależy jej na optycznym powiększaniu ust. Uzyskuje pożądany efekt dzięki konturówce oraz błyszczykowi.

- Widać, że usta już się powiększają. To nie wypełniacz, dziękuję - komentowała na nagraniu. Pod publikacją pojawiło się sporo komentarzy od internautów. Byli zaskoczeni informacją o tym, że Martin zdecydowała się na zabieg powiększania ust w wieku 18 lat. "Serio, w takim wieku?", "Przynajmniej jest szczera" - pisali.

Apple Martin o dzieciństwie. "Byłam bombardowana kamerami"

W kwietniu 2025 roku Apple Martin udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o dorastaniu. Przyznała, że od dzieciństwa towarzyszyły jej kamery. "To ciekawe, bo dorastałam w takiej nierównej równowadze: najpierw wychodziłam z lotniska z mamą i byłam bombardowana kamerami, a potem byłam po prostu normalnym dzieckiem" - komentowała dla "Interview Magazine". Wspomniała o planach na przyszłość. "Bardzo chciałbym grać w teatrze, bo go uwielbiam. Oczywiście nigdy wcześniej nie grałam w filmach, ale staram się angażować w filmy studenckie. Urodziłam się jako dziecko teatru" - komentowała i dodała, że uwielbia śpiewać.