W piątek 13 lutego media obiegła smutna wieść o śmierci Bożeny Dykiel. Jako pierwszy poinformował o tym ks. Andrzej Luter. "Bożena Dykiel nie żyje. Aktorka żywioł!" - przekazał duchowny, przybliżając w dalszej części wpisu w mediach społecznościowych filmografię aktorki. Gwiazda znana m.in. z "Wesela", "Ziemi obiecanej", "Znachora" oraz "Na Wspólnej" miała 77 lat. Do końca starała się dbać o prywatność swoich najbliższych.

Bożena Dykiel nie żyje. Wraz z mężem doczekała się dwóch córek

Jak wiadomo, przez prawie 50 lat Bożena Dykiel tworzyła szczęśliwe małżeństwo z Ryszardem Kirejczykiem. W 1976 roku aktorka wyjechała do Japonii, przy okazji prac nad filmem "Ognie są jeszcze żywe". To właśnie wtedy poznała przyszłego ukochanego. Kirejczyk był wówczas kierownikiem produkcji. "Był wykształcony, miał poczucie humoru i bardzo o mnie dbał. (...) Zakochaliśmy się w sobie. Od razu, gdy go poznałam, poczułam, że mogłabym mieć z nim dom i dzieci. Bogu dzięki, że go przywiozłam" - wyznała niegdyś dla "Super Expressu" Dykiel, mówiąc o mężu.

Para doczekała dwóch córek - starszej Marii i młodszej Zofii. Choć nie są one osobami publicznymi i unikają blasku fleszy, wiadomo, czym zajmują się w życiu. Maria skończy w tym roku 47 lat, a wykształcenie zdobywała w dziedzinie mediów i dziennikarstwa. Zofia jest o dwa lata młodsza, a swoje życie powiązała ze światem nauki. Obecnie jest biotechnolożką i jak ujawniła Dykiel, na co dzień ma mieszkać w Niemczech.

Gwiazdy żegnają Bożenę Dykiel. Tomasz Stockinger z poruszającymi słowami

Jedną z pierwszych osób, które wypowiedziały się po śmierci Bożeny Dykiel był Tomasz Stockinger. Aktorska para współpracowała razem przy produkcji "Znachora". Gwiazdor zabrał głos na antenie TVN24, nie kryjąc, że nie dowierza, iż Dykiel nie ma już z nami. - Na pewno Bożena byłaby jedną z ostatnich osób, z którymi spodziewałbym się żegnać tego wczesnego poranka dzisiejszego - skomentował Stockinger. - Nie rozumiem tego, jak osoba, która przecież tak pięknie się prezentowała przez ostatnie lata właśnie jako wzór, taka pani w starszym wieku, ale ciągle jeszcze dziewczyna… Nie rozumiem tego, jak to się stało - dodał aktor w emocjonalnym wyznaniu.